من كفاح السنغال إلى معاناة المغرب.. الكبار تحت الضغط في تصفيات أمم أفريقيا

المصدر: وكالات

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عانت المنتخبات الكبرى من صعوبات في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الاثنين، بعدما تعادلت غانا بينما حقق المغرب والسنغال فوزين صعبين على منافسين غير مرشحين.

لكن بالنسبة لأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، استمرت الانتصارات في بدايتها الإيجابية في التصفيات التي بدأت الأسبوع الماضي.

وتلقت غانا هدفا متأخرا لتتعادل 1-1 مع النيجر بينما احتاجت السنغال إلى ركلة جزاء للفوز على بوروندي 1-صفر.

وانتظر المغرب حتى وقت متأخر ليفوز على ليسوتو بعدما سجل براهيم دياز مهاجم ريال مدريد بعد عمل فردي رائع في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح بلاده الانتصار 1-صفر في أغادير.

ويستضيف المغرب النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، لكنه يشارك في التصفيات رغم ضمان مقعده في البطولة التي تشهد مشاركة 24 فريقا.

وأجرى وليد الركراكي مدرب المغرب تسع تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت 4-1 على الجابون يوم الجمعة في مباراته الثانية في المجموعة الثانية والتي أقيمت في المغرب لأن ليسوتو ليس لديها ملعب مناسب لاستضافة المباريات الدولية وتنازلت عن ميزة اللعب على أرضها.

تقدمت غانا بهدف رائع سجله عليدو سيدو الذي يلعب في فرنسا قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول لكنها لم تتمكن من الحفاظ على تقدمها لتتعادل النيجر في الدقيقة 81 عن طريق عمر ساكو.

تملك غانا نقطة واحدة في المجموعة السادسة بعد خسارتها على أرضها الأسبوع الماضي أمام أنجولا التي تتصدر المجموعة بعد أن أحرز راندي نتيكا هدف الفوز قبل تسع دقائق من النهاية ليفوز على السودان 2-1 في لواندا.

* السنغال تقاتل

لعبت السنغال بكامل نجومها أمام بوروندي في المجموعة 12 لكنها واجهت معركة لتفرض هيمنتها على فريق يتأخر عنها بفارق 120 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

فازت السنغال في النهاية بركلة جزاء عندما تعرض ساديو ماني لركلة في وجهه لكن الحكم المصري محمد معروف منعه من تنفيذها لأنه سقط مصابا وترك الملعب للعلاج ولم يحصل على إذن بالعودة.

وسجل إسماعيل سار ركلة الجزاء في الدقيقة 71 ليضمن الفوز وصدارة المجموعة للسنغال بأربع نقاط.

واصلت الكونغو الديمقراطية بدايتها المثالية وحققت الانتصار الثاني على التوالي في المجموعة الثامنة بعد فوزها 2-صفر خارج أرضها على إثيوبيا في مباراة أقيمت في دار السلام.

وسجل تيو بونجوندا وفيستون مايلي هدفي الشوط الثاني.

وتتصدر أوغندا، التي كانت قريبة من هزيمة جنوب إفريقيا خارج أرضها يوم الجمعة الماضي، المجموعة 11 بأربع نقاط بعد فوزها 2-صفر على ضيفتها الكونغو في كامبالا.

وسجل كودجو لابا لاعب توجو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليعود فريقه من التأخر 2-صفر ويفرض التعادل 2-2 على غينيا الاستوائية في مالابو في المجموعة الخامسة.

وتعادلت مدغشقر 1-1 مع جزر القمر في المجموعة الأولى، وأقيمت المباراة في تونس لعدم وجود أي ملعب مناسب في البلدين.

وتختتم الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية غدا الثلاثاء بإقامة 15 مباراة.

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