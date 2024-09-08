5 منتخبات عربية جاهزة للجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية

المصدر: جوهانسبرغ - أ ف ب

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تأمل المنتخبات العربية المرشحة قطع شوط إضافي نحو نهائيات كأس الأمم الأفريقية الـ 35، التي يحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، عندما تنتقل إلى خارج قواعدها في الجولة الثانية من التصفيات القارية.

ويقص منتخب تونس شريط الجولة الثانية عندما يحل ضيفاً اليوم على نظيره الغامبي في مدينة الجديدة المغربية، ضمن منافسات المجموعة الأولى. وكان فريق «نسور قرطاج» تغلب على منتخب مدغشقر بهدف نظيف.

ويحل منتخب المغرب في مدينة أغادير، ضيفاً على مضيفه ليسوتو على ملعب «ادرار»، ضمن منافسات المجموعة الثانية، واكتسح «أسود الأطلس» في اللقاء الأول ضيفه الغابوني 4 - 1.

ويرحل المنتخب المصري لمواجهة مضيفه البوتسواني، بعد غد الثلاثاء، ضمن المجموعة الثالثة. ويأمل «الفراعنة» الوصول إلى النقطة السادسة بعد التغلب في المباراة الأولى على منتخب الرأس الأخضر في القاهرة بثلاثية.

ويواجه منتخب الجزائر مضيقه منتخب ليبيريا بعد غد أيضاً، ضمن المجموعة الخامسة، وحقق «الخضر» فوزاً صعباً على غينيا الاستوائية 2 - 0 في الجولة الأولى. ويواجه منتخب السودان مضيفه الأنغولي في لواندا ضمن المجموعة السادسة، وكان منتخب «صقور الجديان» فاز على ضيفه النيجر بهدف نظيف.

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