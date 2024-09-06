تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025: تونس والجزائر يتألقان.. تعرف على ترتيب المجموعات

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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شهدت تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 يوم الخميس مواجهات قوية بين المنتخبات الأفريقية، حيث تمكنت منتخبات تونس والجزائر من تحقيق انتصارات هامة، في حين تعادلت بعض الفرق الأخرى في مواجهات مثيرة.

إليكم التفاصيل الكاملة لنتائج المباريات وترتيب المجموعات.

تونس تهزم مدغشقر بهدف قاتل

تمكن منتخب تونس من خطف فوز ثمين أمام ضيفه منتخب مدغشقر بهدف نظيف سجله فرجاني ساسي في الدقيقة 99 من المباراة، التي أُقيمت على استاد حمادي العقربي برادس.

بهذا الفوز، يحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يقبع منتخب مدغشقر في المركز الأخير بلا نقاط.

المباراة شهدت ضغطاً هجومياً متواصلاً من نسور قرطاج، لكن الحسم جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

الجزائر تتفوق على غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين

استهل المنتخب الجزائري مشواره في التصفيات بفوز مستحق على ضيفه غينيا الاستوائية بنتيجة 2-0.

وسجل هدفي اللقاء حسام عوار في الدقيقة 69، وأمين جويري في الوقت القاتل في الدقيقة 90+5.

بهذا الفوز، تتصدر الجزائر المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما تظل غينيا الاستوائية في المركز الأخير بلا نقاط.

المباراة كانت تسير بوتيرة هادئة حتى منتصف الشوط الثاني، حيث بدأ الجزائريون في فرض سيطرتهم على مجريات اللعب، إلى أن تمكنوا من الفوز باللقاء.

نتائج تصفيات كأس أمم أفريقيا

مالاوي 2-3 بوروندي

غانا 0-1 أنغولا

الكونغو 1-0 جنوب السودان

غينيا بيساو 1-0 إسواتيني

جمهورية إفريقيا الوسطى 3-1 ليسوثو

تونس 1-0 مدغشقر

الجزائر 2-0 غينيا الإستوائية

ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى

المجموعة الأولى

تونس – 3 نقاط

غامبيا – 1 نقطة

جزر القمر – 1 نقطة

مدغشقر – 0 نقاط

المجموعة الثانية

جمهورية أفريقيا الوسطى – 3 نقاط

الغابون – 0 نقاط

المغرب – 0 نقاط

ليسوثو – 0 نقاط

المجموعة الرابعة

رواندا – 1 نقطة

ليبيا – 1 نقطة

بنين – 0 نقاط

نيجيريا – 0 نقاط

المجموعة الخامسة

الجزائر – 3 نقاط

ليبيريا – 0 نقاط

توغو – 0 نقاط

غينيا الاستوائية – 0 نقاط

المجموعة السادسة

أنغولا – 3 نقاط

السودان – 3 نقاط

غانا – 0 نقاط

النيجر – 0 نقاط

المجموعة الثامنة

إثيوبيا – 1 نقطة

تنزانيا – 1 نقطة

الكونغو الديمقراطية – 0 نقاط

غينيا – 0 نقاط

المجموعة التاسعة

غينيا بيساو – 3 نقاط

مالي – 0 نقاط

موزمبيق – 0 نقاط

إسواتيني – 0 نقاط

المجموعة الحادية عشرة

الكونغو – 3 نقاط

جنوب أفريقيا – 0 نقاط

أوغندا – 0 نقاط

جنوب السودان – 0 نقاط

المجموعة الثانية عشرة

بوروندي – 3 نقاط

بوركينا فاسو – 0 نقاط

السنغال – 0 نقاط

مالاوي – 0 نقاط

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