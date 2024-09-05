تصفيات أفريقيا.. تعادل مخيب لمنتخب ليبيا أمام رواندا في طرابلس

المصدر: دبي - البيان

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أضاع منتخب ليبيا نقطتين ثمينتين بتعادله على أرضه أمام ضيفه منتخب رواندا 1-1، في المباراة التي أقيمت على ستاد طرابلس الدولي ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ويتنافس المنتخب الليبي في المجموعة الرابعة إلى جانب رواندا ونيجيريا وبنين.

بدأ المنتخب الليبي المباراة بشكل جيد، وسيطر على مجريات الشوط الأول وهدد مرمى رواندا بعدة هجمات خطيرة.

ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 بفضل مجهود فردي رائع من اللاعب صبحي الضاوي.

وتراجع أداء ليبيا بعد الهدف، ما سمح لمنتخب رواندا بالسيطرة على وسط الملعب والضغط بحثاً عن التعادل.

وتمكن إنسونت نشوتي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47.

بعد التعادل، استعاد المنتخب الليبي توازنه وبدأ بمحاولة البحث عن هدف التقدم مجدداً.

وقام المدرب ميتشو بإجراء تغييرات هجومية بإشراك أحمد علي عداوي ومحمد بالتمر وطارق بشارة، إلا أن دفاع رواندا ظل صامداً أمام محاولات ليبيا المستمرة.

ورغم السيطرة الليبية في الدقائق الأخيرة، لم يتمكن الفريق من اختراق الدفاع الرواندي المتماسك، لتنتهي المباراة بالتعادل.

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