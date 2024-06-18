تقارير عن أحقية الأندية في عدم تسريح اللاعبين خلال كأس أمم أفريقيا حال إقامتها في شتاء 2026

المصدر: وكالات

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تواجه بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم معضلة حقيقية، حيث سيكون من حق الأندية رفض تسريح لاعبيها للمشاركة في البطولة القارية وفقا للوائح الاتحاد الدولي (فيفا)، إذا اختتمت كما هو مقرر في يناير 2026.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإن بطولة كأس أمم أفريقيا التي من المقرر أن تقام في صيف 2025، تغير موعدها نتيجة لتعارضها مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا.

ومن المتوقع أن يكون الموعد الجديد للبطولة الأفريقية بين 21 ديسمبر و18 يناير، مما قد يتعارض مع منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بالكاد لن يكون هناك تعارض مع دوري أبطال أوروبا.

لكن يبدو أن لوائح فيفا الخاصة بتسريح اللاعبين ستعني أن الأندية من حقها منع لاعبيها من المشاركة في كأس أمم أفريقيا أو في مونديال 2026.

وتنص لوائح فيفا بالنسبة للاعبين على أنه ""ليس إلزاميًا السماح لنفس اللاعب بالمشاركة في أكثر من بطولة كبرى في العام الواحد".

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