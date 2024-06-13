الاتحاد الأفريقي يعلن موعد قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025

المصدر: البيان

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أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا عن موعد قرعة النسخة المقبلة من كأس الأمم، المقرر لها عام 2025 بالمغرب.

وأشار كاف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إلى أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم 2025 بالمغرب، ستقام يوم الخميس 4 يوليو المقبل في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

وأوضح كاف أن التصفيات ستقام بمشاركة 48 منتخبًا سيتم تقسيمها إلى 12 مجموعة بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

ويشارك في التصفيات منتخبات كوت ديفوار حامل لقب النسخة الأخيرة، والجزائر وأنجولا وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية، إيسواتيني وإثيوبيا.

ويشارك أيضًا الجابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي.

وأكد "كاف" أيضًا أن مشوار التصفيات سيبدأ في سبتمبر المقبل، لتحديد 24 منتخبا المتأهلين (الأول والثاني من كل مجموعة) للنسخة 35 من المسابقة الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي، أصدر قبل أيام قليلة بيانًا ينفي فيه ما تردد بشأن اتخاذ قرار بتأجيل كأس الأمم الأفريقية بالمغرب لعام 2026.

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