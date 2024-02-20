قرعة الدور التمهيدي لكأس إفريقيا "المغرب 2025" تسفر عن مواجهات متوازنة

المصدر: وكالات

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أجريت في القاهرة اليوم الثلاثاء قرعة الدور التمهيدي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 في المغرب، وذلك بعد نحو أسبوع واحد من نهاية البطولة الأخيرة التي استضافتها ساحل العاج وتوجت بلقبها.

وسيخوض ثمانية منتخبات أصحاب التصنيف الأدنى في القارة أربع مواجهات من مباراتين ذهابا وإيابا في الفترة من 20 إلى 26 مارس المقبل.

وكانت الصومال صاحبة التصنيف الأدنى وستواجه إسواتيني، بينما تلعب ساو تومي وبرينسيب مع جنوب السودان.

وستجمع باقي المواجهات بين تشاد وموريشيوس بينما تلعب جيبوتي مع ليبيريا.

وتأهلت كل من ليبيريا وموريشيوس من قبل إلى النهائيات.

ويتأهل الفائزون في مواجهات الدور التمهيدي الأربع إلى مرحلة المجموعات من التصفيات لينضموا إلى 44 دولة أخرى.

وسيقسم 48 منتخبا إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في المغرب.

وسيشارك المغرب أيضا في التصفيات رغم تأهله تلقائيا كمضيف للبطولة، وبالتالي لن يتأهل سوى منتخب واحد آخر من مجموعته.

ولم يعلن الاتحاد الأفريقي (الكاف) بعد موعد قرعة دور المجموعات أو النهائيات، التي يرغب المغرب في استضافتها في منتصف عام 2025 مما يرجح تعارضها مع كأس العالم للأندية الموسعة حديثا في الولايات المتحدة.

ومن المقرر استكمال تصفيات كأس الأمم الأفريقية بنهاية العام الجاري. وستقام المباريات خلال فترات التوقف الدولية الثلاث في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بواقع جولتين من المباريات في كل فترة.

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