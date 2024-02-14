إيقاف هداف كأس أمم إفريقيا 2023

المصدر: البيان

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أعلن اتحاد غينيا الاستوائية، رسميًا، اليوم الأربعاء، إيقاف إيميليو إنسوي هداف بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حتى إشعار آخر.

وتوج إنسوي، بجائزة هداف بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي اختتمت هذا الشهر، بعدما أحرز 5 أهداف.

وكشف اتحاد غينيا الاستوائية في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تقرر إيقاف إنسوي لأسباب انضباطية، وأوضح البيان، أن اللاعب ارتكب تجاوزات قبل وبعد مشاركة الفريق في كأس أمم إفريقيا 2023.

وأكد البيان أنه تم إيقاف اللاعب إيفان سلفادور أيضًا لتورطه في حادث "غير سار" بمدينة أبيدجان 29 يناير الماضي، استدعى تدخل الشرطة، وتسبب في تأخير عودة البعثة إلى البلاد، ليضر بسمعة وصورة كل من المنتخب والبلد.

يذكر أن منتخب غينيا الاستوائية ودع كأس أمم إفريقيا 2023 من الدور ثمن النهائي.

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