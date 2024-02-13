اتجاه لتأجيل كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

المصدر: البيان

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أجرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محادثة، مع نظيريه في "كاف" والاتحاد المغربي باتريس موتسيبي وفوزي لقجع، بشأن موعد النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك على هامش حضور الثلاثي نهائي الكان، الذي حسمه منتخب كوت ديفوار لصالحه على حساب نيجيريا، الأحد الماضي.

وبحسب موقع "كورة" فإان إنفانتينو تحدث مع لقجع، واقترح عليه، إقامة النسخة المقبلة المقرر لها في المغرب، إما مارس 2025، أو تأخيرها إلى يناير 2026.

ولم يتلق رئيس فيفا ردًا حاسمًا من لقجع، الذي يصر على أن يستضيف المغرب الدورة صيفًا، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد العرش في يوليو، وأيضًا لضمان نجاح البطولة في ظل الحالة المناخية الجيدة، بعكس الشتاء.

وأكد رئيس فيفا أنه حال تم لعب بطولتي الكان، ومونديال الأندية في صيف 2025، فسيكون عليه عقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبي، لإقناعه بتأخير انطلاقة الدوريات الأوروبية حتى سبتمبر 2025، مشددًا على أن الحسم ينبغي أن يكون قريبًا، كي تتحدد روزنامة المباريات بدقة، لأن صيف 2026 سيشهد احتضان أمريكا لكأس العالم للمنتخبات.

ويعيش إنفانتينو في دوامة بسبب عدم قدرته على تعديل تاريخ مونديال الأندية بشكله الجديد، بسبب عقود الرعاية والنقل التليفزيوني، واتفاقه مع الأندية الأوربية الكبيرة التي حددت برنامج تحضيراتها لهذه الفترة.

وأثار لقجع الجدل بإعلانه منذ أيام، إقامة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2025 التي يستضيفها المغرب، خلال الصيف، وقال فوزي لقجع في مؤتمر صحفي: "المغرب سينظم الكان (2025) صيفًا لأننا بصدد التحضير لنسخة غير مسبوقة تتزامن مع احتفالات المغرب بعيد العرش، وكذا بعودة المهاجرين المغاربة من أوروبا في الإجازة، ولأن الظروف المناخية ستتيح لنا نجاحًا منقطع النظير".

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