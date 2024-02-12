هل أساء نجوم كوت ديفوار لمحمد صلاح أثناء احتفالاتهم بلقب أمم إفريقيا؟

المصدر: البيان

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه لاعبو منتخب كوت ديفوار، أثناء احتفالاتهم بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم.

وتوج المنتخب الإيفواري باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه، إثر فوزه في المباراة النهائية على حساب منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1 أمس الأحد.

واختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير مقطع الفيديو الذي ظهر فيه سيرج أورييه ونيكولاس بيبي، نجما كوت ديفوار، وفقاً لروسيا اليوم.

فقال البعض إنهما يوجهان رسالة لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بالقول: "صلاح أين ميداليتك، أنت لا تمتلك مثلها".

بينما رأى آخرون أن أورييه قال في مقطع الفيديو "ça là" وهي تعني "الوقت المناسب" بالفرنسية، وليس "صلاح".

يذكر أن منتخب مصر ودع البطولة من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، في مواجهة غاب عنها صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات، وسافر إلى ليفربول بعدها لتلقي العلاج، دون استكمال البطولة.

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