ساحل العاج يفوز على نيجيريا ويتوج بكأس أفريقيا للمرة الثالثة
أكمل منتخب ساحل العاج عودته التاريخية لينال لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 2-1 على نيجيريا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان اليوم الأحد.
وقلبت ساحل العاج تأخرها بهدف سجله وليام تروست إيكونج قائد نيجيريا في الشوط الأول وسجلت هدفين في الثاني عن طريق فرانك كيسي وسيباستيان آلير.
وحقق منتخب ساحل العاج بذلك لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1992 و2015.
وكان منتخب ساحل العاج قريبا من توديع البطولة من دور المجموعات بعد خسارته 4-صفر من غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة، واضطر للانتظار حتى اليوم الأخير من دور المجموعات ليصعد إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، ويكمل طريقه حتى نيل اللقب.
* ساحل العاج تسيطر ونيجيريا تسجل
بدأت المباراة بحذر متوقع من الفريقين مع سيطرة أكبر من ساحل العاج على الكرة، خاصة في أول ربع ساعة.
وأرسل سيمون أدينجرا تمريرة عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة السابعة نحو سيباستيان آلير الذي حاول اللحاق بالكرة لكنها مرت من مهاجم بروسيا دورتموند لتخرج ركلة مرمى.
وبعد دقيقة توغل أدينجرا داخل منطقة جزاء نيجيريا بعد مهارة فنية رائعة مر بها من الرقابة لكنه أخفق في التسديد.
وبدأت نيجيريا الخروج من مناطقها في الدقيقة 17 ومحاولة الضغط المتقدم على دفاع ساحل العاج، لكن دون فرص حقيقية.
وتواصلت سيطرة ساحل العاج على الكرة، ولعب ماكس-آلان جرادل تسديدة خلفية مزدوجة من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية قابلها إيفان نديكا بضربة رأس، لكن الكرة مرت بجوار القائم.
وكادت ساحل العاج تسجل هدف التقدم في الدقيقة 34 بعد تمريرة وصلت إلى أدينجرا الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة لكن حارس نيجيريا تصدى لها ببراعة قبل أن يبعد الدفاع الخطورة إلى ركنية.
وتمكن القائد وليام تروست إيكونج من وضع نيجيريا في المقدمة بعد مرور 38 دقيقة إثر ركلة ركنية حاول الدفاع إبعادها عن منطقة الخطورة لكن الكرة وصلت إلى مدافع نيجيريا الذي لعب ضربة رأس سكنت الشباك.
وحاول لاعبو نيجيريا تهدئة الأجواء وامتصاص حماس لاعبي ساحل العاج الذين حاولوا البحث عن التعادل في الدقائق التالية من الشوط الأول لكن دون جدوى.
* ساحل العاج تقلب الطاولة
بدأت ساحل العاج الشوط الثاني بضغط كبير، وفي الدقيقة 50 سدد جرادل من مسافة قريبة لكن الكرة اصطدمت في كالفين باسي وتهادت إلى الحارس ستانلي نوابيلي.
وطالب لاعبو ساحل العاج بركلة جزاء بعد دقيقتين إثر سقوط جرادل داخل المنطقة، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.
وتوغل أدينجرا في الدقيقة 60 داخل المنطقة بعد تمريرة بينية من سيكو فوفانا، ولعب تمريرة عرضية في اتجاه كيسي غير المراقب الذي لعب ضربة رأس ضعيفة بغرابة وصلت سهلة إلى حارس نيجيريا.
وبعد دقيقتين، سدد المدافع أوديلون كوسونو من مسافة بعيدة للغاية لكن الحارس حولها إلى ركنية.
وتمكن كيسي من تسجيل هدف التعادل من تلك الركنية بعد أن مرت الكرة من الجميع لتصل إلى لاعب وسط الأهلي السعودي على القائم البعيد ليضع الكرة في الشباك بضربة رأس.
وسيطرت ساحل العاج بصورة أكبر على الكرة في الدقائق التالية وهددت مرمى نيجيريا أكثر من مرة، وكانت أبرز فرصة في الدقيقة 74 بعد تمريرة بالرأس داخل المنطقة من أدينجرا إلى آلير الذي سدد خلفية مزدوجة قوية مرت بجوار القائم.
وترجم آلير سيطرة ساحل العاج على الكرة في الدقيقة 81 مسجلا الهدف الثاني، بعد أن توغل أدينجرا داخل المنطقة وأرسل تمريرة عرضية على القائم القريب، قابلها آلير بلمسة واحدة من قدمه نحو الشباك.
وخرجت نيجيريا أخيرا من مناطقها بعد الهدف بحثا عن هدف التعادل في وقت متأخر، وحصل على أكثر من ركلة ركنية في الدقائق التالية لم تستغلها كما ينبغي.
وسير لاعبو ساحل العاج الدقائق الأخيرة من اللقاء بطريقة مثالية وسيطروا على المحاولات الهجومية لنيجيريا، لتنطلق الاحتفالات في ملعب الحسن واتارا بعد انطلاق صفارة النهاية.
سجل الفائزين بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم
فيما يلي سجل الفائزين بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد فوز ساحل العاج على نيجيريا 2-1 في نهائي النسخة 34 للبطولة التي أقيمت اليوم الأحد في أبيدجان في ساحل العاج.
2023 ساحل العاج
2021 السنغال
2019 الجزائر
2017 الكاميرون
2015 ساحل العاج
2013 نيجيريا
2012 زامبيا
2010 مصر
2008 مصر
2006 مصر
2004 تونس
2002 الكاميرون
2000 الكاميرون
1998 مصر
1996 جنوب أفريقيا
1994 نيجيريا
1992 ساحل العاج
1990 الجزائر
1988 الكاميرون
1986 مصر
1984 الكاميرون
1982 غانا
1980 نيجيريا
1978 غانا
1976 المغرب
1974 زائير (الكونجو الديمقراطية حاليا)
1972 الكونجو
1970 السودان
1968 زائير (الكونجو الديمقراطية حاليا)
1965 غانا
1963 غانا
1962 إثيوبيا
1959 مصر
1957 مصر