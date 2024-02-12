ساحل العاج يفوز على نيجيريا ويتوج بكأس أفريقيا للمرة الثالثة

المصدر: وكالات

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أكمل منتخب ساحل العاج عودته التاريخية لينال لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 2-1 على نيجيريا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان اليوم الأحد.

وقلبت ساحل العاج تأخرها بهدف سجله وليام تروست إيكونج قائد نيجيريا في الشوط الأول وسجلت هدفين في الثاني عن طريق فرانك كيسي وسيباستيان آلير.

وحقق منتخب ساحل العاج بذلك لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1992 و2015.

وكان منتخب ساحل العاج قريبا من توديع البطولة من دور المجموعات بعد خسارته 4-صفر من غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة، واضطر للانتظار حتى اليوم الأخير من دور المجموعات ليصعد إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، ويكمل طريقه حتى نيل اللقب.

* ساحل العاج تسيطر ونيجيريا تسجل

بدأت المباراة بحذر متوقع من الفريقين مع سيطرة أكبر من ساحل العاج على الكرة، خاصة في أول ربع ساعة.

وأرسل سيمون أدينجرا تمريرة عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة السابعة نحو سيباستيان آلير الذي حاول اللحاق بالكرة لكنها مرت من مهاجم بروسيا دورتموند لتخرج ركلة مرمى.

وبعد دقيقة توغل أدينجرا داخل منطقة جزاء نيجيريا بعد مهارة فنية رائعة مر بها من الرقابة لكنه أخفق في التسديد.

وبدأت نيجيريا الخروج من مناطقها في الدقيقة 17 ومحاولة الضغط المتقدم على دفاع ساحل العاج، لكن دون فرص حقيقية.

وتواصلت سيطرة ساحل العاج على الكرة، ولعب ماكس-آلان جرادل تسديدة خلفية مزدوجة من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية قابلها إيفان نديكا بضربة رأس، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وكادت ساحل العاج تسجل هدف التقدم في الدقيقة 34 بعد تمريرة وصلت إلى أدينجرا الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة لكن حارس نيجيريا تصدى لها ببراعة قبل أن يبعد الدفاع الخطورة إلى ركنية.

وتمكن القائد وليام تروست إيكونج من وضع نيجيريا في المقدمة بعد مرور 38 دقيقة إثر ركلة ركنية حاول الدفاع إبعادها عن منطقة الخطورة لكن الكرة وصلت إلى مدافع نيجيريا الذي لعب ضربة رأس سكنت الشباك.

وحاول لاعبو نيجيريا تهدئة الأجواء وامتصاص حماس لاعبي ساحل العاج الذين حاولوا البحث عن التعادل في الدقائق التالية من الشوط الأول لكن دون جدوى.

* ساحل العاج تقلب الطاولة

بدأت ساحل العاج الشوط الثاني بضغط كبير، وفي الدقيقة 50 سدد جرادل من مسافة قريبة لكن الكرة اصطدمت في كالفين باسي وتهادت إلى الحارس ستانلي نوابيلي.

وطالب لاعبو ساحل العاج بركلة جزاء بعد دقيقتين إثر سقوط جرادل داخل المنطقة، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وتوغل أدينجرا في الدقيقة 60 داخل المنطقة بعد تمريرة بينية من سيكو فوفانا، ولعب تمريرة عرضية في اتجاه كيسي غير المراقب الذي لعب ضربة رأس ضعيفة بغرابة وصلت سهلة إلى حارس نيجيريا.

وبعد دقيقتين، سدد المدافع أوديلون كوسونو من مسافة بعيدة للغاية لكن الحارس حولها إلى ركنية.

وتمكن كيسي من تسجيل هدف التعادل من تلك الركنية بعد أن مرت الكرة من الجميع لتصل إلى لاعب وسط الأهلي السعودي على القائم البعيد ليضع الكرة في الشباك بضربة رأس.

وسيطرت ساحل العاج بصورة أكبر على الكرة في الدقائق التالية وهددت مرمى نيجيريا أكثر من مرة، وكانت أبرز فرصة في الدقيقة 74 بعد تمريرة بالرأس داخل المنطقة من أدينجرا إلى آلير الذي سدد خلفية مزدوجة قوية مرت بجوار القائم.

وترجم آلير سيطرة ساحل العاج على الكرة في الدقيقة 81 مسجلا الهدف الثاني، بعد أن توغل أدينجرا داخل المنطقة وأرسل تمريرة عرضية على القائم القريب، قابلها آلير بلمسة واحدة من قدمه نحو الشباك.

وخرجت نيجيريا أخيرا من مناطقها بعد الهدف بحثا عن هدف التعادل في وقت متأخر، وحصل على أكثر من ركلة ركنية في الدقائق التالية لم تستغلها كما ينبغي.

وسير لاعبو ساحل العاج الدقائق الأخيرة من اللقاء بطريقة مثالية وسيطروا على المحاولات الهجومية لنيجيريا، لتنطلق الاحتفالات في ملعب الحسن واتارا بعد انطلاق صفارة النهاية.

سجل الفائزين بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

فيما يلي سجل الفائزين بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد فوز ساحل العاج على نيجيريا 2-1 في نهائي النسخة 34 للبطولة التي أقيمت اليوم الأحد في أبيدجان في ساحل العاج.

2023 ساحل العاج

2021 السنغال

2019 الجزائر

2017 الكاميرون

2015 ساحل العاج

2013 نيجيريا

2012 زامبيا

2010 مصر

2008 مصر

2006 مصر

2004 تونس

2002 الكاميرون

2000 الكاميرون

1998 مصر

1996 جنوب أفريقيا

1994 نيجيريا

1992 ساحل العاج

1990 الجزائر

1988 الكاميرون

1986 مصر

1984 الكاميرون

1982 غانا

1980 نيجيريا

1978 غانا

1976 المغرب

1974 زائير (الكونجو الديمقراطية حاليا)

1972 الكونجو

1970 السودان

1968 زائير (الكونجو الديمقراطية حاليا)

1965 غانا

1963 غانا

1962 إثيوبيا

1959 مصر

1957 مصر

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