لماذا رفض الحكم المغربي رضوان جيد إدارة لقاء جنوب إفريقيا والكونغو في كأس إفريقيا؟

المصدر: وكالات

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رفض الحكم المغربي رضوان جيد بشكل مفاجئ، إدارة مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وأسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لرضوان جيد في وقت سابق، مهمة قيادة مواجهة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية التي ستقام مساء اليوم السبت، قبل أن يرفض الحكم المغربي إدارة المباراة ويعين مسؤولو "الكاف"، الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، بدلا منه.

وأصدر "الكاف" بيانا رسميا، أكد خلاله أن جيد، اعتذر لأسباب صحية.

ولكن وسائل إعلام مغربية، كشفت أن جيد رفض قيادة مباراة الترتيب بعدما كان يطمح لقيادة المباراة النهائية.

وأضافت أن الحكم المغربي البالغ عمره 44 عاما والذي يقترب من الاعتزال، شعر أن لجنة التحكيم التابعة لـ"الكاف" لا تعامله بشكل مثالي، إذ كانت قد استبعدته من حكام الساحة بمونديال قطر وأبقته في غرفة تقنية الفيديو (الفار)، كما حرمته من إدارة المباريات النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت التقارير أن جيد استشاط غضبا لعدم اقتناعه بدواعي حرمانه من قيادة لقاء النهائي بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، قبل أن يعتذر عن قيادة مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم التابعة لـ"الكاف"، اختارت الحكم الموريتاني الشاب دحان بيده (32 عاما)، لقيادة نهائي النسخة الـ34 من كأس إفريقيا والذي سيجمع غدا الأحد بين منتخب البلد المضيف كوت ديفوار ونظيره النيجيري.

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