نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.. موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يقام نهائي النسخة 34 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار، على ملعب إبيمبي الأولمبي، بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وكانت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 انطلقت على أرض كوت ديفوار، 13 يناير الماضي، وأوشكت منافستها على الانتهاء.

وسيلعب منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار، في منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما حسما تأهلهما بشكل رسمي من الدور نصف النهائي، على حساب جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية على الترتيب.

وكان منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية، ودع منافسات البطولة من دور الـ 16، بعد خسارة درامية من كوت ديفوار بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، الأحد 11 فبراير 2024، موعدًا لنهائي كأس أمم إفريقيا، بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار.

وتنطلق صافرة المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2023، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports، الناقل الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويذاع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، عبر قناتي beIN AFCON 1، beIN AFCON 2.

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