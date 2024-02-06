‎‫ضربة قوية لنيجيريا.. ‫أوسيمين قد يغيب عن نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فتح مسؤولو الاتحاد النيجيري لكرة القدم مجال الشك، حول لحاق فيكتور أوسيمين نجم النسور الخضراء وفريق نابولي الإيطالي، بمباراة منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا، بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتقام مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، مساء غد الأربعاء 7 فبراير، في تمام التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

وأصدر الاتحاد النيجيري لكرة القدم، بيانًا رسميًا جاء فيه: "لم يسافر فيكتور أوسيمين مع باقي أعضاء الفريق من أبيدجان إلى بواكي مساء الإثنين، بسبب شعوره بآلام في البطن"، مشيرًا إلى أن أطباء منتخب نيجيريا وضعوا أوسيمين تحت الملاحظة الدقيقة مع وجود أحد أعضاء الفريق الطبي برفقته في أبيدجان.

واختتم البيان: "إذا تعافى مهاجم نابولي بحلول صباح الثلاثاء، فسوف ينضم إلى بقية الفريق".

الجدير بالذكر أن أوسيمين لم يشارك في أي مباراة من مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، بشكل أساسي، حيث كانت جميع مشاركاته كبديل، إلا أنه نجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين.

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