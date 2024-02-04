تصدى لـ 4 ركلات ترجيح .. رحلة تألق ويليامز حارس جنوب أفريقيا الأسطوري

المصدر: د ب ا

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حفر رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا أسمه بأحرف من نور في تاريخ كرة القدم بعد تصديه لأربع ركلات جزاء ليقود بلاده للفوز على الرأس الأخضر 2 /1 مساء السبت في دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وأصبح ويليامز أول حارس مرمى في تاريخ كأس أمم أفريقيا يتصدى لأربع ركلات جزاء خلال مباراة واحدة، ولم يكن تألقه وليد الصدفة حيث إن مستواه يتحدث عن نفسه منذ بداية البطولة القارية، بعد ان حافظ على نظافة شباك منتخب الأولاد في أربع من أصل خمس مباريات خاضها حتى الآن.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي جرت على ملعب شارليس كونان باني بالتعادل السلبي ليتم اللجوء إلى وقت إضافي لم يشهد هو الآخر أي أهداف، لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية لتصعد من خلالها جنوب أفريقيا إلى المربع الذهبي، كيف لا ولديها الحارس الأسطوري ويليامز الذي تصدى لأول ركلتي جزاء قبل أن يحرز ديروي دوارتي الهدف الوحيد للرأس الأخضر، ليعود بعدها حارس صن داونز ويتصدى لركلتي الجزاء الرابعة والخامسة.

وصعد ويليامز بمنتخب جنوب أفريقيا للمربع الذهبي القاري للمرة الأولى منذ 24 عاما، وتحديدا منذ نسخة 2000 حينما خسر الأولاد على يد منتخب نيجيريا، وهو نفس المنافس الذي ينتظره في مباراته التالية.

ولم يقتصر تألق ويليامز على منتخب جنوب افريقيا فقط بل ساهم بقوة في بلوغ فريقه صن داونز المربع الذهبي للنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، كما ساهم بشكل غير مباشر في إهداء الأهلي المصري اللقب القاري، حينما تصدى لركلة الجزاء التي نفذها أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني خلال مباراة الفريقين بدور المجموعات يوم 18 مارس 2023، ليمهد الطريق أمام الأهلي لبلوغ دور الثمانية في طريقه للصعود إلى منصة التتويج.

وعلق ويليامز الفائز بجائزة رجل المباراة أمام الرأس الأخضر، على تألقه اللافت بالقول "الفضل يعود لجميع زملائي، الأهم هو الفوز في المباراة، تحصلت على هذه الجائزة بفضل جميع زملائي والجهاز الفني".

وأوضح، ويليامز، بخصوص السرّ الذي جعله يتألق في ركلات الجزاء "محلل الفيديو في المنتخب هو من ساعدني، شاهدت مباريات اللاعبين وفيديوهات كثيرة قبل المباراة، فضلا عن العمل في التدريبات، الأمر الذي سمح لي بتقديم هذا الأداء، ليس من السهل مشاهدة كل هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون في كل أنحاء العالم".

ولم يكن ويليامز في أفضل حالاته خلال المباراة الأولى لجنوب أفريقيا في نسخة أبيدجان 2023، حيث خسر فريقه أمام مالي صفر/ 2 لكنه منذ تلك اللحظة أعلن عن نفسه بقوة حيث حافظ على نظافة شباكه خلال الفوز على ناميبيا 4 /صفر قبل التعادل سلبيا مع تونس ليصعد بالأولاد إلى دور الستة عشر ويساهم بقوة في الفوز على المغرب 2 /صفر قبل أن تستمر رحلته الملهمة أمام الرأس الأخضر.

وبعد التألق اللافت خلال البطولة القارية بكل تأكيد سينافس ويليامز بقوة على القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة بل من غير المستبعد أن ينافس على جائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا.

وولد ويليامز في بورت إليزابيث بجنوب أفريقيا يوم 21 يناير 1992 أي إنه احتفل بعيد ميلاده الثاني والثلاثين في أبيدجان.

وبدأ الحارس الجنوب أفريقي مسيرته عبر بوابة شاتربروف روفرز ثم انتقل إلى توتنهام الإنجليزي وهو ناشئ وبعدها رحل إلى سوبر سبورت يونايتد وأمضى بين صفوفه 12 عاما، لينتقل في 2022 إلى ماميلودي صن داونز، ويكتب شهادة ميلاد جديدة مع فريقه ومنتخب بلاده.

وشارك ويليامز في 278 مباراة مع سوبر يونايتد وفي 32 مباراة مع صن داونز بجانب مشاركته في ثلاث مباريات مع منتخب جنوب أفريقيا للشباب تحت 21 عاما وأكثر من 40 مباراة مع المنتخب الأول.

وجاء الظهور الأول لويليامز مع منتخب جنوب أفريقيا في الخامس من مارس 2014 خلال مواجهة ودية أمام البرازيل بعد إصابة الحارس الاول أتوميلينج كون.

وفي أغسطس 2021 قرر هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا منح شارة القيادة لويليامز خلفا لثولاني هلاتشوايو.

لكن في سبيل الوصول إلى هذا التألق عانى ويليامز كثيرا على مستوى حياته الشخصية حيث توفى شقيقه مارفين الذي يكبره بسبعة أعوام قبل حوالي 13 عاما، في حادث سير، وهو الأمر الذي أثر عليه كثيرا.

وساهمت عائلة ويليامز في نشأته الكروية حيث إن والدته كانت تلعب كمهاجمة ضمن صفوف فريق السيدات بنادي شاتربروف لكنها توقفت عن اللعب بعد فترة من حملها في حارس مرمى جنوب أفريقيا.

وأكد ويليامز أن والده يعتبر المدرب الأول في حياته، حيث دأب على نصحه وإرشاده، كما لعب عمه دورا محوريا في مسيرته حيث كان يلعب في مركز حارس المرمى أيضا.

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