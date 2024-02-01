مدرب جنوب إفريقيا: هدف السبق كلمة السر في الفوز على المغرب

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أقر هوجو بروس، مدرب المنتخب الجنوب إفريقي، بالدور الذي لعبه التوفيق في تخطي فريقه لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان البافانا بافانا قد فجّروا مفاجأةً على أرضية "استاد لورينت بوكو"، إذ أقصوا المنتخب المغربي الشقيق بعد التفوق عليه بنتيجة 2-0.

ولم يخدم الحظ أسود الأطلس، والذين احتُسبت لصالحهم ركلة جزاءٍ كانت كفيلةً بتحقيق التعادل في الدقيقة الـ85، لولا أن أهدرها أشرف حكيمي.

وتحدّث بروس عن مجريات المواجهة، فقال، "الشوط الأول كاد ألا يرقى إلى أن يكون مباراةً. شعرت بأن الفريقين كانا خائفين قليلا من بعضهما بعضا".

وأكمل الرجل الذي تولى المهمة في مايو/أيار 2021، "الشوط الثاني كان مفتوحا أكثر، وشهد بعض الفرص من المنتخب المغربي، ولكننا من سجلنا".

وشدد المدرب السابق للمنتخب الكاميروني، "وذلك دائما ما يكون أمرا هاما، أن تسجل هدف الأسبقية".

واعترف بروس في تصريحاتٍ نقلها موقع "اس إيه بيبل نيوز" الجنوب الإفريقي، "بعد ذلك، نعم، كنا محظوظين بعض الشيء".

وأوضح المدرب البلجيكي، "فالمنتخب المغربي بدأ في الدفع بكامل قوته، فتواجد كل نجومه في الخط الهجومي، ولعب الكرات الطولية إلى الأمام. تعرّضنا إلى مواجهات ثنائية بالغة الصعوبة، وسنحت لهم (أسود الأطلس) المزيد من الفرص".

ونوّه بروس بأن "المباراة انتهت بعد الهدف الثاني للمنتخب الجنوب الإفريقي"، في إشارةٍ إلى هدف تيبوهو موكوينا في الدقيقة الـ95.

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