سيسيه يكشف مستقبله مع منتخب السنغال

المصدر: البيان

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عبر أليو سيسيه المدير الفنى لمنتخب السنغال، عن حزنه الشديد بعد خسارة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار وخروجه من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وودع منتخب السنغال بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ 16 بعد خسارته أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال سيسيه: "أشعر بخيبة أمل كبيرة بالنسبة للاعبين ولشعبي، لأننا جئنا هنا من أجل الفوز بهذه البطولة، وكان هناك بعض التفاصيل عن المباراة، لكن لن أخوض فيها، في الفوز مثل الهزيمة، عليك أن تواصل دعم فريقك، وأنا فخور باللاعبين".

وحول مستقبله مع السنغال، قال: "سيكون هناك اجتماع مع الاتحاد السنغالي، لكن حاليا مستقبلي لا يهم".

ويتولى أليو سيسيه تدريب منتخب السنغال منذ عام 2015، وقاده للحصول على الميدالية الفضية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتتويج بالبطولة عام 2021، على حساب منتخب مصر والوصول إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم قطر 2022 قبل الخروج أمام إنجلترا.

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