بعد خروج مصر من أمم إفريقيا.. إقالة الاتحاد مفروضة وعودة كيروش واردة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استمرار اتحاد الكرة المصري بشكل طبيعي حتى إقامة انتخابات في شهر يوليو المقبل، وذلك رداً على مطالبات بإقالة مجلس الاتحاد بعد خروج منتخب مصر من دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية 2023 بالهزيمة من الكونغو الديمقراطية.

وقال أشرف صبحي في تصريحات إذاعية: "ما لم يُرضي رؤيتنا لشعب ومحبين بالتأكيد لابد أن نبحثه ونرى أسبابه، وبالطبع سيكون هناك تقييمًا للموقف".

وأضاف: "نصحنا اتحاد الكرة ببقاء كارلوس كيروش بعد كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، خاصة أن الشكل العام لمنتخب مصر تحت قيادته كان جيداً".

وأشار: "الموقف العام بالنسبة لاتحاد الكرة، الانتخابات ستكون بعد الدورة الأولمبية في يوليو المقبل، ستحدث دعوة للجمعية العمومية، وكل من له سيرة ذاتية جيدة فليتقدم، لكن أن يتم إقالة اتحاد الكرة في الوقت الحالي هذا سيدخلنا في دوامة لا غنى عنها".

وعن عودة كيروش مرة أخرى لمنتخب مصر قال: "كل الاحتمالات مفتوحة، وقناعتي أن هذا الرجل في 6 أشهر نجح في تغيير شكل منتخب مصر".

وحول إمكانية تواجد مدرب وطني لقيادة منتخب مصر، قال: "من وجهة نظري الشخصية لدينا تجربتين الجوهري وحسن شحاتة، وكل وضع كان له ظروفه، والفترة الماضية المدرب المحلي لم يتوافق معنا وأعتقد أنه لن يكون هناك دورًا للمدرب الوطني إلا بعد إعداده بشكل أمثل".

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