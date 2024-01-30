كأس أمم أفريقيا: ساحل العاج المضيفة تعود من بعيد وتجرد السنغال من اللقب

المصدر: وكالات

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فاز منتخب ساحل العاج 5-4 على السنغال حاملة اللقب بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في نهاية الوقتين الأصلي والإضافي ليتقدم البلد المضيف إلى دور الثمانية

وأهدر المدافع موسى نياكاتي ركلة الترجيح الثالثة التي سددها في القائم بينما نجح فرانك كيسي في تسجيل الركلة الخامسة والحاسمة بعدما أدرك التعادل في الوقت الأصلي أيضا من علامة الجزاء.

وافتتح حبيب ديالو التسجيل في الدقيقة الرابعة بينما أدرك كيسي التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني من ركلة جزاء ليفرض وقتا إضافيا لم ينجح فيه الفريقان في فض الاشتباك ليحتكما إلى ركلات الترجيح.

وفي دور الثمانية، تنتظر ساحل العاج الفائز من المواجهة التي تجمع مالي وبوركينا فاسو.

وترجم منتخب السنغال تفوقه في الدقائق الأولى لتقدم مبكر أمام ساحل العاج التي لم تتمكن من استحوذت على الكرة بنسبة أكبر لكن دون خطورة حقيقية على مرمى المنافس.

وافتتح ديالو التسجيل في الدقيقة الرابعة عندما استقبل عرضية لعبها ساديو ماني في غياب الرقابة الدفاعية ليهيئها بصدره قبل أن يطلق تسديدة قوية في المرمى من مسافة قريبة.

وتواصلت الأنباء السيئة بالنسبة لصاحب الضيافة، إذ خرج إبراهيم سانجاري محمولا على محفة بعد تدخل عنيف من ماني الذي حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 13.

وفي واحدة من الفرص القليلة الخطيرة لأصحاب الأرض في الشوط الأول، استقبل فوفانا الكرة على صدره متوغلا داخل منطقة الجزاء لكن إدوار مندي حارس مرمى منتخب السنغال تصدى لمحاولته في الدقيقة 41.

وكاد المنتخب السنغالي أن يضاعف تقدمه في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بعد انطلاقة من ماني من الجانب الأيسر ليلعب كرة إلى إسماعيلا سار الذي لم يتمكن من التفوق على الحارس من مسافة قريبة قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا خروج الكرة من الملعب وسط اعتراض لاعبي السنغال.

وفي بداية الشوط الثاني، كادت السنغال أن تضاعف تقدمها عندما لعب كالدو كوليبالي كرة طولية إلى إسماعيلا سارا الذي أطلق تسديدة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس ببراعة.

وانطلق إسماعيلا سارا وتوغل داخل المنطقة تحت ضغط من أوديلون كوسونو وسقط على الأرض مطالبا بركلة جزاء لكن الحكم لم ير مخالفة.

وفي أول لمسة للكرة بعد ثوان من نزوله بديلا لعب فرانك كيسي ضربة رأس قوية تصدى لها مندي قبل أن يستحوذ على الكرة المرتدة من الحارس ويسدد كرة علبت العارضة في الدقيقة 74.

وجاء الرد سريعا من هجمة مرتدة أنهاها ماني بتسديدة رائعة من حدود منطقة الجزاء سارت بجوار القائم في الدقيقة 75.

أنقذ مندي مرماه من تسديدة نيكولاس بيبي الذي استغل تمريرة طولية في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 82 طالب لاعبو ساح العاج باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط بيبي على الأرض إثر التحام مع مندي وبعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جانب الملعب منح الحكم أصحاب الأرض ركلة جزاء وأشهر البطاقة الصفراء لمندي.

ومن علامة الجزاء، أدرك كيسي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86 ليدفع بالمباراة إلى وقت إضافي.

وأطلق سيرجي أورييه لاعب ساح العاج تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 98.

وكاد ماني أن يسجل هدف الفوز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول مستغلا تمريرة من كريبان دياتا لكن الحارس فوفانا تصدى لمحاولته.

وقاد ماني هجمة كادت أن تسفر عن هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني لكن حارس المرمى كان لها بالمرصاد.

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