«صلاح ضيع شخصيتنا».. ميدو يفتح النار على منتخب مصر بعد كارثة الكونغو

المصدر: البيان

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وجه أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة المصري وقائد منتخب الفراعنة محمد صلاح، بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر قناة المحور: "الكرة في مصر تحتاج إلى مشروع لتطوير اللاعبين، ولو الأخطاء التي وقع فيها فيتوريا أخطأ بها مدرب مصري كان لغادر القيادة منذ فترة كبيرة".

وأكمل: "يجب أن يكون رئيس الاتحاد المصري رجلًا قوياً وله كلمه داخل الاتحاد الإفريقي والدولي، ولو كان فعل مدرب مصر مثل ما فعل الركراكي، لكانت العقوبة وصلت إلى 8 مباريات".

وتابع: "رئيس اتحاد الكرة يجب أن يكون رجلًا قويًا وصاحب خبرات كبيرة".

وأردف ميدو: "منتخب مصر قدم بطولة سيئة ومنستحقش الصعود أمام الكونغو، ويجب ألا نحزن، موزمبيق أهدتنا التأهل من دور المجموعات".

وأضاف: "ليس من الطبيعي استقبال 7 أهداف خلال 4 مباريات في بطولة كأس الأمم، دي محصلتش في تاريخنا".

وأردف: "منتخب مصر له تاريخ كبير، ولابد من التعامل مع محمد صلاح بتاريخنا، لك كل الاحترام في مطالبتك بالذهاب إلى ليفربول لتلقي العلاج ولكن لا مجال لعودتك مرة أخرى إلى صفوف المنتخب".

وأتم: "اللي عمله محمد صلاح وخروجه من المعسكر ضيع شخصيتنا كمنتخب كبير ولابد من التعلم لعدم تكرار الأخطاء".

وكان منتخب مصر خسر أمس من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح وودع بطولة كأس الأمم الافريقية من الدور ثمن النهائي.

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