كنا قادرين على تسجيل المزيد.. مدرب الكونغو يتحدث عن مباراة مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أبدى سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، سعادته بالفوز على مصر، في المباراة التي حسمها فريقه بركلات الترجيح 8/7، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر: "لم نكن جيدين في الاستحواذ بالشوط الأول، وكنا نلعب بشكل أفضل في العمق وكان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف، صححنا الأخطاء بين الشوطين وكنا الأفضل في الشوط الثاني وكان لنا العديد من الفرص الواضحة ضد مصر، ولكن المباراة كانت صعبة أمام منتخب كبير بالطبع".

وأتم ديسابر حديثه، قائلاً: "أخبرت اللاعبين عقب نهاية اللقاء مباشرة، أنني فخور جدًا بما قدومه في المباراة من أجل بلادهم حقًا، أنا فخور بهم".



الجدير بالذكر أن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ستنطلق الجمعة 2 فبراير.

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