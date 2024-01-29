النهاية ليست سعيدة.. مؤتمر فيتوريا عقب خسارة مصر من الكونغو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، عن خسارة الفراعنة أمس الأحد، ضد الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح 8/7، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وتأهل الكونغو إلى دور الثمانية على حساب مصر، مؤكدًا إنه لم يتوقع الخسارة، ونهاية مشوار الفراعنة لم تكن سعيدة.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر والكونغو الديمقراطية: "هذه ليست النهاية، لم نتوقع الهزيمة، سوء الحظ كان السبب في خسارة مصر، أعددنا المنتخب لبطولة إفريقيا، لكن هناك أوقات تبذل كل جهدك والنتيجة لا تكون كما تتوقع، علينا أن ننظر إلى أهدافنا في الفترة المقبلة".

وأضاف: "اللاعبون كانوا جيدين جدًا في المباراة وبذلوا مجهودًا كبيرًا، لكن هذه هي كرة القدم بها أوقات سعيدة وأوقات حزينة، كنا أقرب للفوز في أوقات كثيرة بمباراة الكونغو، ولكن النهاية ليست سعيدة".

وواصل: "منتخب مصر لن يخسر مركزه كأكثر المنتخبات تتويجًا بأمم إفريقيا، التاريخ يثبت أنه منتخب كبير، لكنه تعرض لتغيرات كثيرة، يجب أن نضع قواعد ونكون أفضل في المرات المقبلة".

وأتم فيتوريا تصريحاته متحدثًا عن مستقبله مع منتخب مصر، قائلاً: "هذا ليس توقيت القرارات المتسرعة، سنفكر جيدًا قبل أي قرار، الأفضل أن نفكر لماذا خسرنا ونعمل على ذلك".

الجدير بالذكر أن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ستنطلق الجمعة 2 فبراير.

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