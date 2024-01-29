لاعب مفاجئ حصل على الأعلى.. تقييم لاعبي مصر ضد الكونغو الديمقراطية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فشل منتخب مصر في تخطي دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح 7/8، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأحد، على ملعب لوران بوكو بكوت ديفوار.

وكان الوقت الأصلي والإضافي انتهى بالتعادل 1/1، قبل أن يحسم منتخب الكونغو الديمقراطية النتيجة لصالحه، ويخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 8، وتودع مصر البطولة.

وبحسب موقع "365" العالمي، حصل أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، على أعلى تقييم بين لاعبي الفراعنة ضد الكونغو الديمقراطية، وجاء بعده مصطفى محمد، ثم محمد هاني.

وفيما يلي التقييم الكامل للاعبي مصر ضد الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل (6.3)

خط الدفاع: محمد هاني (7.0) – أحمد حجازي (7.3) – محمد عبد المنعم (6.8) – أحمد فتوح (6.1)

خط الوسط: مروان عطية (6.7) – حمدي فتحي (6.6) – محمد النني (6.9)

خط الهجوم: أحمد السيد زيزو (6.3) – مصطفى محمد (7.2) – محمود تريزيجيه (6.4)

الجدير بالذكر أن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ستنطلق الجمعة 2 فبراير.

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