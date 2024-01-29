السنغال وكوت ديفوار في نهائي مبكر بكأس أفريقيا اليوم

المصدر: أبيدجان - د ب أ

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تقام اليوم مباراتان في دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، ويلتقي منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض مع نظيره السنغالي حامل اللقب في نهائي مبكر، فيما يلعب منتخبا موريتانيا والرأس الأخضر. وحصد منتخب السنغال العلامة الكاملة في دور المجموعات، فيما نال منتخب «الأفيال» بطاقة التأهل لهذا الدور، ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

ويبحث منتخب كوت ديفوار عن اللقب الثالث له في كأس أمم أفريقيا، والأول له منذ عام 2015 في الوقت، الذي يحلم فيه منتخب «أسود التيرانجا» بمطاردة اللقب الثاني على التوالي، بعد الفوز بنسخة 2021 في الكاميرون.

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