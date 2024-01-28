الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو في أمم أفريقيا

المصدر: وكالات

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بعد تأهلهما دون تحقيق أي فوز في دور المجموعات، تلتقي مصر، حاملة اللقب سبع مرات مع الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، الـ20:00 بتوقيت غرينيتش على ملعب "لوران بوكو" في مدينة سان بيدرو.

وأنهت مصر دور المجموعات دون تحقيق أي فوز للمرة الأولى منذ 1992، حين خرجت بهزيمتين أمام زامبيا وغانا.

وتعادلت مصر ثلاث مرات أمام موزامبيق وغانا والرأس الأخضر بنتيجة واحدة 2-2، فيما تعادلت الكونغو الديمقراطية مع زامبيا والمغرب 1-1 وتنزانيا 0-0.

وتدخل مصر اللقاء دون قائدها ومهاجمها الأبرز محمد صلاح (31 عاما) المصاب في العضلة الخلفية لفخده الأيسر خلال لقاء غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسافر صلاح الأربعاء الماضي إلى إنجلترا لتلقي العلاج والتعافي رفقة ناديه ليفربول في قرار أسال الكثير من اللعاب.

ومن المتوقع أن يعود "مو" إلى كوت ديفوار، إذا تمكنت مصر من الوصول لنصف النهائي.

وبالإضافة لصلاح، يعاني منتخب مصر من سلسلة إصابات أبرزها الحارس الأساسي محمد الشناوي الذي أصيب بخلع في الكتف خلال لقاء الرأس الأخضر وسيغيب لثلاثة أشهر، ولاعب الوسط المتألق إمام عاشور الذي أصيب بارتجاج في المخ خلال التدريب ومن المتوقع غيابه عن لقاء الكونغو الديمقراطية.

وسبق والتقى المنتخبان المصري والكونغولي أربع مرات لحساب البطولة، ففازت مصر ثلاث مرات آخرها في 2019 في القاهرة 2-0، فيما فازت الكونغو حين كانت تلعب باسم زئير 3-2 في بطولة 1974 في القاهرة أيضا.

القنوات الناقلة

من المقرر أن يتم نقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس القطرية"، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن متابعة المباراة عبر قنوات أوروبية أخرى وهي Canal 11 ،Sport TV ،5Sport و5Gold.

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