أنغولا تنهي مغامرة ناميبيا وتتأهل لدور الثمانية بكأس أمم أفريقيا

المصدر: وكالات

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سجل جيلسون دالا هدفين ليقود أنغولا للفوز 3-صفر على ناميبيا في أولى مباريات دور الستة عشر بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج ليتأهل إلى دور الثمانية اليوم السبت.

وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، إذ تلقى نيبلو حارس مرمى أنجولا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 17 إثر تصديه للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتلقى لوبيني هوكونجو مدافع ناميبيا الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء في الدقيقة 40 إثر تدخل قوي على لاعب أنجولا.

افتتح دالا التسجيل لأنغولا في الدقيقة 38 بعد أداء جماعي قبل أن ينطلق فريدي داخل منطقة الجزاء ويرسل تمريرة عرضية إلى مهاجم الوكرة القطري الذي سدد في الشباك من مدى قريب.

وعاد دالا ليضيف الهدف الثاني لأنغولا قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما تلقى داخل منطقة الجزاء تمريرة طويلة من ركلة حرة نفذها فريدي ليرتقي لها بضربة رأس قوية سكنت الشباك.

وحسم مابولولو المباراة لأنغولا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66 بعدما انطلق وسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لحارس ناميبيا.

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