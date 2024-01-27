"لن أعيده للمنتخب حتى لو سأخسر النهائي في غيابه".. الهداف التاريخي لمنتخب مصر يوجه انتقادات لاذعة لمحمد صلاح

المصدر: وكالات

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انتقد أسطورة الكرة المصرية حسام حسن، مواطنه محمد صلاح، بعد مغادرته معسكر "الفراعنة" وسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج بعد الإصابة التي لحقت به في كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وقال حسام حسن الذي عين حديثا مدربا لنادي مودرن فيوتشر المصري في تصريحات تلفزيونية: "لو كنت على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، وطلب صلاح السفر للعلاج في إنجلترا فسأوافق، لكن لن أعيده مرة أخرى للمنتخب".

وأضاف الهداف التاريخي لمنتخب مصر والمتوج بكأس إفريقيا ثلاث مرات أعوام 1986 و1998 و2006: "إصابة الشد في العضلة الخلفية لا تحتاج الإمكانيات الطبية الكبيرة للعلاج. من الممكن أن تكون هناك عمليات استشفائية، أو الاستعانة بأحد أطباء ليفربول في كوت ديفوار".

وتابع: "تواجد صلاح كان ضروريا مع منتخب مصر لأنه يؤثر على اللاعبين بشكل إيجابي كقائد للفريق، وإذا كنت مدربا للفراعنة لسألته.. هل تريد الرحيل والعودة لإنجلترا؟ إذا أجاب بالموافقة سأقول له استمر هناك. فلدينا لاعبون كبار أيضا".

وشدد أن صلاح من أفضل اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات في الملاعب الأوروبية "لكن منتخب مصر خط أحمر".

وأتم حسام حسن تصريحاته: "لو كنت مدربا للمنتخب لن يعود صلاح حتى إذا كنت سأخوض النهائي وسنخسره في غيابه".

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر وغانا ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، وعلى إثرها سيغيب قرابة 7-10 أيام، وهو ما أعلنه الجهاز الطبي لمنتخب مصر.

وقرر صلاح السفر إلى إنجلترا لتلقي العلاج من قبل الطاقم الطبي لفريقه ليفربول على أن يعود للحاق بمنتخب مصر في حال بلوغه نصف نهائي كأس إفريقيا.

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