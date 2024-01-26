لجنة الاستئناف بالكاف تلغي عقوبة الركراكي

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الجمعة أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ألغت العقوبة التي كانت مفروضة ضد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، بما في ذلك الغرامة المالية، خلال المشاركة بكأس الأمم المقامة في ساحل العاج.

وكانت لجنة الانضباط في الكاف قد أصدرت عقوبة بإيقاف الركراكي أربع مباريات وتغريمه خمسة آلاف دولار بسبب الأحداث التي تلت مواجهة الكونجو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد الماضي.

وتشاجر لاعبو المنتخبين بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر مشادة بين الركراكي والمدافع تشانسيل مبيمبا.

وكان الاتحاد المغربي قد أعلن الأربعاء الماضي تقدمه بطلب استئناف ضد قرارات لجنة الانضباط.

وذكر الاتحاد المغربي في بيان أصدره اليوم عبر منصة ‭‭‭)‬‬‬إكس‭‭‭(‬‬‬ للتواصل الاجتماعي التي كانت تعرف باسم ‭‭‭)‬‬‬تويتر‭‭‭(‬‬‬ "ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم العقوبة التي كانت اللجنة التأديبية قد أصدرتها سابقا في حق المدرب الوطني السيد وليد الركراكي بما فيها الغرامة المالية بعد استماعها لدفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي)‭‭‭"‬‬‬.

وجلس الركراكي في المدرجات خلال فوز المغرب 1-صفر على زامبيا بالجولة الأخيرة لمباريات المجموعة السادسة يوم الأربعاء الماضي وقد تولى مساعده رشيد بن محمود قيادة الفريق.

وتأهل المغرب في صدارة مجموعته برصيد سبع نقاط وسيلتقي في دور الستة عشر مع جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

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