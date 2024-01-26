قناة مفتوحة مجانًا تنقل مباراة مصر ضد الكونغو في كأس أمم إفريقيا 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت قناة عربية مفتوحة نقل مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًا في دولة كوت ديفوار.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ 16 وصيفًا عن مجموعته برصيد 3 نقاط، بعد تعادله في الجولة الثالثة مع الرأس الأخضر متصدر نفس المجموعة بنتيجة 2/2، بينما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية عن المجموعة السادسة في الوصافة كذلك، بعدما جمع في 3 نقاط من 3 تعادلات أيضاً، ليرافق منتخب المغرب المتصدر عن نفس المجموعة، إلى الدور التالي.

ومما لا شك فيه، أن مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية ستحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية بصفة خاصة، والجماهير العربية بصفة عامة، وسيتم نقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر القناة الجزائرية المفتوحة، حيث ستبث القناة المذكورة مباريات المنتخبات العربية المتبقية حتى نهاية البطولة.

وكانت القناة الجزائرية، أعلنت إذاعة 17 مباراة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وبحسب بيان رسمي، فإن القناة المذكورة ستنقل مباراتين في دور الـ 16، ومباراتين في دور الثمانية، ومباراتين في نصف النهائي، ولقاء تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.

وتقام مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، الأحد 28 يناير الجاري، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

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