تم نقله في طائرة خاصة.. إصابة حكيم زياش تثير مخاوف منتخب المغرب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خضع حكيم زياش نجم منتخب المغرب لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المغرب وزامبيا ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وشارك زياش مع منتخب المغرب ضد زامبيا في الشوط الأول وسجل هدفًا، قبل أن يعوضه لاعب باير ليفركوزن أمين عدلي، بعدما فضل وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس، سحب زياش نتيجة شعوره ببعض الآلام.

وظهر حكيم زياش يضع الثلج على كاحله الأيسر أثناء تواجده على مقاعد البدلاء، لتسكين آلامه.

ويسعى الطاقم الطبي لمنتخب المغرب لتجهيز لاعب غلطة سراي التركي للمواجهة المقبلة في دور الـ 16 أمام منتخب جنوب إفريقيا، بعدما تم نقله عبر طائرة خاصة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لتلقي العلاج، قبل حسم أمر مشاركته في المباراة المقبلة.

ويتخوف وليد الركراكي من تجدد الإصابة التي عانى منها زياش طويلاً في قدمه اليسرى، ما يعني غيابه عن الملاعب لفترة لن تكون قصيرة.

وينتظر الطاقم الطبي لمنتخب المغرب نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها زياش، قبل الإعلان عن مدى جاهزيته لمواجهة جنوب إفريقيا الحاسمة.

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