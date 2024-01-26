بعد الخروج المبكر لتونس من «الكان».. علي معلول يعتزل اللعب دولياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس، الاعتزال دوليًا بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 مبكرًا، من دور المجموعات.

وودع منتخب تونس بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، عقب تعادله سلبياً مع منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات، للمسابقة المقامة حالياً بكوت ديفوار.

وتذيل منتخب تونس، الذي توج باللقب عام 2004 على أرضه، ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، ليودع المسابقة للمرة السابعة في تاريخه من دور المجموعات، والأولى منذ نسخة 2013 بجنوب إفريقيا.

وأعلن معلول اعتزاله اللعب دوليًا عبر إذاعة "ديوان" التونسية، التي تبث في مدينة صفاقس مسقط رأسه.

وشارك معلول مع منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا 2023 في لقاء واحد فقط أمام ناميبيا بالجولة الأولى، ثم تواجد على مقاعد البدلاء أمام كل من مالي وجنوب إفريقيا، وودعت تونس البطولة مبكرًا دون تحقيق أي فوز.

ويلعب معلول مع منتخب تونس منذ عام 2013 وشارك في 90 لقاء بجميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 11 هدفًا خلال مسيرته الدولية، ولم يحقق معلول أي بطولات مع منتخب تونس خلال مسيرته، واكتفى بوصيف كأس العرب النسخة الماضية في قطر.

ويعتبر علي معلول، ثامن أكثر لاعب مشاركة مع منتخب تونس في جميع البطولات عبر التاريخ بـ 90 لقاء.

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