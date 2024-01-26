من يتفوق في «الكان».. تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية

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أنهى منتخب مصر الدور الأول من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية، ليضرب موعدًا في دور الـ 16 مع منتخب الكونغو الديمقراطية، صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وكان منتخب مصر فشل خلال الدور الأول في تحقيق أي فوز وتعادل في مبارياته الثلاث مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، بنتيجة واحدة هي 2/2، نفس الحال بالنسبة لمنتخب الكونغو الديمقراطية، الذي جمع 3 نقاط من 3 تعادلات أيضًا.

وتحمل مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، أهمية كبيرة للجماهير المصرية التي تحلم بتحقيق اللقب الإفريقي الثامن.

وتنطلق مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الأحد 28 يناير 2024 في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، العاشرة مساء بتوقيت مصر، على استاد لوران بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية في جميع البطولات

ستكون المواجهة المقبلة بين منتخب مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية، هي الثالثة عشرة في تاريخ مواجهات المنتخبين بجميع المسابقات، بما في ذلك المباريات الودية.

وتواجه المنتخبين 12 مرة من قبل، فاز منتخب مصر 8 مرات، وخسر مرة، وتعادل 3، وسجل 22 هدفًا، وسكنت شباكه 12 هدفًا.

ويعود تاريخ آخر لقاء بين مصر والكونغو الديمقراطية، في كأس أمم إفريقيا 2019، عندما حقق الفراعنة انتصارًا بنتيجة 0/2، أحرزهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

وعلى صعيد في بطولة كأس أمم إفريقيا، تقابل منتخب مصر مع الكونغو الديمقراطية، 3 مرات، حقق الفراعنة الفوز مرتين، وخسروا مرة، وكان الفوز الوحيد لمنتخب الكونغو الديمقراطية على مصر، نسخة 1974، عندما كان يعرف منتخب الكونغو باسم زائير، حيث خسر الفراعنة 2/3، في الدور نصف النهائي.