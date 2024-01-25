صدام محتمل مع السنغال.. طريق منتخب مصر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، تنافسًا كبيرًا بين المنتخبات التي تأهلت إلى هذا الدور.

وتلعب حالياً منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بدولة كوت ديفوار، حيث بدأت 13 يناير الجاري، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ويعد منتخب السنغال هو حامل لقب النسخة الماضية 2021، بعد فوزه على منتخب مصر بالمباراة النهائية بفضل ركلات الترجيح، وهي النسخة التي أقيمت على أرض الكاميرون.

ويعتبر منتخبا السنغال والمغرب، هما الأقرب للقب النسخة الحالية، نظراً لأن الأول مازال محافظ على مستواه الفني، والثاني مرشح محتمل بعد الأداء المتميز الذي قدمه في بطولة كأس العالم 2022، وحصده المركز الرابع في إنجاز تاريخي على المستوى العربي والإفريقي.

وشهدت مرحلة المجموعات في البطولة الإفريقية، تأهل 3 منتخبات عربية هي، مصر والمغرب وموريتانيا، بينما ودع منتخبي الجزائر وتونس البطولة مبكراً، ومن مفاجآت هذا الدور، تأهل منتخب كوت ديفوار ممثل البلد المستضيف بشق الأنفس، ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

وأسفرت مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، عن مواجهات قوية وصدام ناري بين عدة منتخبات، يأتي أبرزها نيجيريا ضد الكاميرون، والسنغال ضد كوت ديفوار، بينما تشهد باقي المباريات مواجهات متوازنة، منها مواجهة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية المتأهل كثانِ المجموعة السادسة، وتقام هذه المباراة الأحد المقبل 28 يناير 2024، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، سيكون على موعد مع الفائز من مباراة غينيا ضد غينيا الاستوائية، يوم 3 فبراير 2024، وإذا استمر الفراعنة في طريقهم سيلتقون في الدور نصف النهائي مع أحد المنتخبات المتأهلة من مباراتي السنغال ضد كوت ديفوار ومالي ضد بوركينا فاسو، وذلك يوم 7 فبراير 2024.

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