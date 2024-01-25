صدامات قوية ومواجهات نارية.. موعد مباريات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تشهد مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، تنافسًا كبيرًا بين المنتخبات التي تأهلت إلى هذا الدور، على مدار الأيام القليلة الماضية.

وتلعب حالياً منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بدولة كوت ديفوار، حيث بدأت 13 يناير الماضي، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ويعد منتخب السنغال هو حامل لقب النسخة الماضية 2021، بعد فوزه على منتخب مصر بالمباراة النهائية بفضل ركلات الترجيح، وهي النسخة التي أقيمت على أرض الكاميرون.

ويعتبر منتخبا السنغال والمغرب، هما الأقرب للقب النسخة الحالية، نظراً لأن الأول مازال محافظ على مستواه الفني، والثاني بعد الأداء المتميز الذي قدمه في بطولة كأس العالم 2022، وحصده المركز الرابع في إنجاز تاريخي على المستوى العربي والإفريقي.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023

غينيا الاستوائية، نيجيريا، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، مصر، السنغال، الكاميرون، غينيا، إنغولا، بوركينا فاسو، موريتانيا، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا، المغرب، الكونغو الديمقراطية

مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023

أنغولا ضد ناميبيا

السبت 27 يناير 2024

09:00 مساء بتوقيت الإمارات

08:00 مساء بتوقيت السعودية

07:00 مساء بتوقيت مصر

نيجيريا ضد الكاميرون

السبت 27 يناير 2024

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

11:00 مساء بتوقيت السعودية

10:00 مساء بتوقيت مصر

غينيا ضد غينيا الاستوائية

الأحد 28 يناير 2024

09:00 مساء بتوقيت الإمارات

08:00 مساء بتوقيت السعودية

07:00 مساء بتوقيت مصر

مصر ضد الكونغو الديمقراطية

الأحد 28 يناير 2024

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

11:00 مساء بتوقيت السعودية

10:00 مساء بتوقيت مصر

الرأس الأخضر ضد موريتانيا

الاثنين 29 يناير 2024

09:00 مساء بتوقيت الإمارات

08:00 مساء بتوقيت السعودية

07:00 مساء بتوقيت مصر

السنغال ضد كوت ديفوار

الاثنين 29 يناير 2024

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

11:00 مساء بتوقيت السعودية

10:00 مساء بتوقيت مصر

مالي ضد بوركينا فاسو

الثلاثاء 30 يناير 2024

09:00 مساء بتوقيت الإمارات

08:00 مساء بتوقيت السعودية

07:00 مساء بتوقيت مصر

المغرب ضد جنوب إفريقيا

الثلاثاء 30 يناير 2024

12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

11:00 مساء بتوقيت السعودية

10:00 مساء بتوقيت مصر

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