رد فعل راق من جماهير الجزائر رغم الخروج من كأس أمم إفريقيا 2023 (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أقدمت الجماهير الجزائرية على فعل راق، رغم خسارة منتخب بلادها من موريتانيا، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وتوديعه للبطولة للنسخة التالية على التوالي من دور المجموعات.

وبعد انتهاء المباراة التي جمعت بين منتخب الجزائر ونظيره الموريتاني، على ملعب بواكي بكوت ديفوار، بهدف دون رد لموريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، قامت الجماهير الجزائرية بالهتاف إلى لاعبي منتخب موريتانيا بطريقة راقية، ورد لاعبو الأخير تحية الجماهير على الفور، وذلك رغم حزنها على الخروج المبكر لمحاربو الصحرراء.

وتسيطر حالة من الاستياء على الجماهير الجزائرية، بسبب نتائج الأخير خلال آخر نسختين لبطولة كأس أمم إفريقيا، رغم أن منتخب بلادها كان صحاب اللقب في نسخة 2019 التي أقيمت على أرض مصر.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية، مصير جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، بعد خروج محاربو الصحراء، من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث أوضحت، أن بلماضي تقدم باستقالته لمسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأبلغ بها اللاعبين في غرفة الملابس عقب الهزيمة من موريتانيا، على أن يتقدم بها مكتوبة فور العودة إلى الجزائر.

وظل المنتخب الجزائري بعد الهزيمة في المركز الرابع بنقطتين فقط، ليودع كأس أمم إفريقيا 2023، الأمر الذي عجل بتقديم بلماضي لاستقالته من تدريب محاربو الصحراء.

وصعد منتخب موريتانيا إلى دور الـ 16 بعد مستوى مميز أمام الجزائر، في لقاء انتهى لصالح موريتانيا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023.

الروح الرياضية في أفضل صورة 👏🏻



لاعبو موريتانيا يردون التحية لجمهور الجزائر بعد الفوز على رفاق رياض محرز 🤝🏻



برعاية DiDi #AFCON2023 pic.twitter.com/Pbdn8fWNnn — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 24, 2024

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