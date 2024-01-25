بعد صلاح والشناوي.. منتخب مصر يفقد لاعبًا جديدًا في كأس أمم إفريقيا 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبدو أن سوء الحظ أصبح ملازماً لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي يشارك فيها حالياً بكوت ديفوار، فبعد خروج محمد صلاح قائد الفراعنة من المعسكر بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية وعدم وضوح الرؤية حول إمكانية عودته، واستبعاد حارس المرمى محمد الشناوي بعد إصابته بخلع في الكتف، شهدت الساعات الماضية، استبعاد لاعب جديد من صفوف الفراعنة.

وتأكد غياب إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر، عن مباراة الفراعنة المقبلة أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تقام الأحد المقبل، يأتي ذلك، بعد إصابته بارتجاج في المخ خلال مشاركته بمران الأربعاء، ليتم نقله إلى المستشفى، ووضعه تحت الملاحظة.

ورغم الاطمئنان على إمام عاشور، إلا أنه لن يتمكن من اللحاق بالمباراة بسبب البروتوكول العلاجي الذي سيخضع له اللاعب، والذي يتطلب مرور من 4 إلى 5 أيام قبل مشاركته في أي مباراة.



وستكون عودة إمام عاشور إلى صفوف منتخب مصر، متوقفة على أولاً نجاح الفراعنة في تخطي دور الـ 16، وتماثل اللاعب للشفاء بشكل كامل.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

أنهى منتخب مصر الدور الأول من كأس أمم إفريقيا 2023 في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية، ليضرب موعدًا في دور الـ 16 مع منتخب الكونغو الديموقراطية صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وكان منتخب مصر فشل الدور الأول في تحقيق أي فوز وتعادل في مبارياته الثلاث مع كل موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، بنتيجة واحدة هي 2/2.

وتحمل مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، أهمية كبيرة للجماهير المصرية التي تحلم بتحقيق اللقب الإفريقي الثامن.

وتنطلق مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية الأحد 28 يناير 2024 عند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 11:00 مساء بتوقيت السعودية، 10:00 مساء بتوقيت مصر، على استاد لوران بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023

يتم نقل مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023، عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لبطولة إفريقيا، في الشرق الأوسط.

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