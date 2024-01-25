بعد الخروج من دور المجموعات.. مدرب تونس يلحق بركب المستقيلين

المصدر: أ ف ب

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أعلن مدرب منتخب تونس جلال القادري استقالته من منصبه عقب الخروج من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.

وانضم القادري إلى مدربي كل من ساحل العاج وغانا والجزائر الذين أعلنوا أيضاً ترك مناصبهم أمس.

وكشف القادري عن قراره عقب تعادل «نسور قرطاج» أمام جنوب إفريقيا من دون أهداف في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، ما حسم خروجهم من دور المجموعات.

وقال القادري: «قراري نهائي. عقدي يتضمن أن أصل إلى نصف النهائي، ولأننا لم نحقق ذلك، فإنّ العقد انتهى».

وتغادر تونس المسابقة القارية من دون تحقيق أي فوز لتتذيّل ترتيب المجموعة الخامسة، خلافاً لأدائها قبل 13 شهراً عندما فازت على فرنسا وصيفة بطلة كأس العالم 1-0 في قطر. كما اكتفت تونس بتسجيل هدف واحد في النسخة الحالية.

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