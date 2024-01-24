تونس تودّع من دور المجموعات وجنوب إفريقيا وناميبيا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

المصدر: وكالات

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ودعت تونس كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم من دور المجموعات بعد تعادلها بدون أهداف مع جنوب أفريقيا التي بلغت دور الستة عشر رفقة مالي وناميبيا بعد تعادلهما بالنتيجة ذاتها أيضا في ختام مباريات المجموعة الخامسة اليوم الأربعاء.

وتذيلت تونس ترتيب المجموعة بنقطتين بينما جاءت مالي في الصدارة بخمس نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن جنوب أفريقيا ثانية الترتيب وناميبيا التي احتلت المركز الثالث بفارق الأهداف.

وافتقر الهجوم التونسي للدقة وفشلت محاولاته في هز شباك الحارس رونوين وليامز.

وأطلق إلياس الصخيري لاعب تونس تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء بعيدا عن المرمى في وقت مبكر.

وكاد البديل هيثم الجويني أن يسجل هدف الفوز لتونس قبل دقيقة واحدة من النهاية لكن محاولته من ضربة رأس مرت أعلى العارضة.

وودعت تونس البطولة من دور المجموعات لأول مرة منذ عام 2013.

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