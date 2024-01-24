جمال بلماضي يستقيل من تدريب منتخب الجزائر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، مصير جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، بعد خروج محاربي الصحراء، من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة بكوت ديفوار، عقب الخسارة من موريتانيا.

وأوضح مصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن بلماضي تقدم باستقالته لمسؤولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأبلغ بها اللاعبين في غرفة الملابس عقب الهزيمة من موريتانيا، على أن يتقدم بها مكتوبة فور العودة إلى الجزائر.

وظل المنتخب الجزائري بعد الهزيمة في المركز الرابع بنقطتين فقط، ليودع كأس أمم إفريقيا 2023 في النسخة الثانية على التوالي من دور المجموعات، بعدما توج بها في نسخة 2019 التي أقيمت بمصر، الأمر الذي عجل بتقديم بلماضي لاستقالته من تدريب محاربي الصحراء.

وصعد منتخب موريتانيا إلى دور الـ 16 بعد مستوى مميز أمام الجزائر، في لقاء انتهى لصالح موريتانيا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023.

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