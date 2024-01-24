كأس أمم إفريقيا 2023.. استبعاد 5 نجوم مغاربة من موقعة زامبيا

المصدر: البيان

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لم يخفِ وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، نيته بالإبقاء على بعض نجومه بعيداً عن ثالث وآخر جولات دور المجموعات، من كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيلتقي منتخب المغرب متصدر المجموعة السادسة، الذي ضمن تأهله إلى دور الـ 16، مع زامبيا، صاحبة المركز الثالث حاليًا بنقطتين في جعبتها.

وافتتح الركراكي تصريحاته قائلاً: "نؤمن بضرورة الحفاظ على اللاعبين الذين لديهم البطاقات الصفراء، وحمايتهم من تلقي إنذارٍ ثانٍ".

ويشير المدرب فرنسي المولد إلى رغبته في تفادي تنفيذ لاعبيه لعقوبة الإيقاف خلال موقعة دور الـ 16 بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأكد الرجل الذي حقق المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بأنه سيستبعد اللاعبين المتحصّلين على الإنذارات من مباراة زامبيا.

وبرر الركراكي: "هذه هي الضريبة، مع الإبقاء على التوازن المطلوب، وإعطاء فرصةً للاعبين الآخرين".

وكان رومان سايس ومحمد الشيبي قد خرجا ببطاقتين صفراوين من أولى جولات دور المجموعات، والتي جمعت أسود الأطلس بتنزانيا.

أما مباراة الجولة الثانية، والتي اصطدمت خلالها المغرب بالكونغو الديمقراطية، فشهدت إشهار الإنذارات لأمين عدلي وحكيم زياش وسليم أملاح.

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