ليفربول يحاول نزع فتيل الخلاف مع منتخب مصر بشأن عودة صلاح

المصدر: البيان

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حاول نادي ليفربول نزع فتيل الخلاف مع منتخب مصر بشأن إصابة محمد صلاح من خلال التأكيد على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم ليكون جاهزًا في الوقت المناسب لنهائي كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل حال وصول الفراعنة للمباراة النهائية.

وفي حديثه قبل مباراة إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة مساء الأربعاء أمام فولهام، قال بيب ليندرز، مساعد يورغن كلوب، إن قرار عودة صلاح من ساحل العاج تم اتخاذه بالاشتراك مع الطاقم الطبي المصري لمساعدة اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على التعافي من تمزق في أوتار الركبة.

وكان لاعب خط الوسط المصري السابق أحمد حسن قد أكد خلال برنامج تليفزيوني أن قائد المنتخب الوطني يجب أن يبقى لدعم زملائه في الفريق، لكن ليندرز رد قائلاً: "يجب ألا تشك أبدًا في التزام محمد صلاح".

وأضاف أنه يعلم شعور مشجعي منتخب مصر جراء غياب نجمهم الأول، مؤكداً أن "السبب الوحيد الذي جعل فريقهم الطبي وفريقنا يقرر عودته هو منحه أفضل فرصة ممكنة ليكون متاحًا إذا وصلت مصر إلى النهائي (في 11 فبراير)."

ونوه أن الفريق الطبي المصري أجرى فحصًا تفصيليًا وتبين أن هناك تمزقًا في أوتار الركبة. وهذا يعني أن صلاح سيغيب بين ثلاثة أو أربعة أسابيع إذا سارت الأمور على ما يرام.

ومن المقرر أن يعود صلاح إلى ميرسيسايد اليوم الأربعاء، وأضاف بيب ليندرز لقد اتخذنا القرار الأفضل بالنسبة له، للتعافي السريع حيث سيكون تحت إشراف الفريق الطبي لليفربول.

انتقد ليندرز مدرب مصر روي فيتوريا كلوب لتعليقه على إصابة صلاح قبل مباراة بلاده مع الرأس الأخضر يوم الاثنين، والتي شاهدها المهاجم من المدرجات، وتأهلت مصر إلى دور الـ16 بالتعادل 2-2.

وفاز ليفربول بجميع مبارياته الثلاث منذ رحيل هدافه للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، حيث سجل كل من ديوجو جوتا وداروين نونيز هدفين في الفوز 4-0 يوم الأحد على بورنموث.

حافظ ليفربول على سعيه للفوز بأربعة ألقاب على الرغم من قائمة الإصابات الكبيرة بفضل البدلاء الشباب كونور برادلي وهارفي إليوت وجاريل كوانساه.

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