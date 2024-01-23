الكاميرون تقتنص بطاقة العبور لدور الـ16 الأفريقي بانتصار مثير على غامبيا

المصدر: د ب ا

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تأهل المنتخب الكاميروني إلى دور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار عبر فوزه المثير على نظيره الغامبي 3 / 2 اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

وحقق منتخب السنغال العلامة الكاملة بفوزه على نظيره الغيني 2 /صفر.

وتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة بتسع نقاط يليه منتخب الكاميرون في المركز الثاني بأربع نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب غينيا، الذي مازال بوسعه التأهل للدور التالي ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

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