تريزيجيه: سنعود إلى مصر بكأس إفريقيا

المصدر: البيان

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قدم محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر، وعداً بإعادة لقب كأس أمم إفريقيا 2023 إلى أحضان الفراعنة، بعد غياب منذ نسخة 2010.

وقاد تريزيجيه منتخب مصر للانتفاضة أمام الرأس الأخضر في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بالنسخة المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وفاز تريزيجيه بجائزة رجل المباراة، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر أحرزه مصطفى محمد، بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

وقال تريزيجيه عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب لقاء الرأس الأخضر: "أعد الجماهير بإعادة لقب كأس الأمم الأفريقية مرة أخرى لمنتخب مصر".

وأضاف: "سنقاتل وسنموت في الملعب كي نستطيع الفوز باللقب القاري بعد غياب، سنعود إلى مصر بالكأس الذهبية".

وأتم: "لا نفكر في هوية المنافس القادم، وجاهزون لأي فريق".

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