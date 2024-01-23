إصابة محمد قدوس بالصدمة بعد خروج غانا من كأس أمم إفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر محمد قدوس نجم منتخب غانا، مصابًا بحالة من الصدمة، بعد خروج منتخب بلاده من منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، مساء أمس الإثنين، على يد منتخب موزمبيق.

وكان منتخب موزمبيق تعادل في الوقت القاتل مع نظيره الغاني 2/2، ليودع الأخير بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وتذهب بطاقة التأهل إلى مصر وصيفة المجموعة، رفقة منتخب الرأس الأخضر صاحب الصدارة، حيث حول منتخب موزمبيق تأخره بهدفين أمام غانا لتعادل مثير، إذ جاء الهدف الأول في الدقيقة 91، قبل أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 94، وكان فوز غانا يعني تأهله إلى دور الـ 16 بجانب الرأس الأخضر، ليتبقى أمام مصر حينها فرصة الصعود بين الأفضل لأصحاب المركز الثالث بالمجموعات، إلا أن تألق لاعبي موزمبيق ورعونة حارس مرمى غانا أهديا الفراعنة بطاقة التأهل، دون عناء.

جاء هدف موزمبيق الثاني الذي عادل النتيجة، من خطأ ساذج لحارس مرمى غانا في الدقيقة 94، حيث سدد لاعب موزمبيق الكرة صوب المرمى، وكانت في طريقها للخروج إلى ركلة مرمى، إلا أن حارس غانا لمس الكرة، ليحتسب حكم اللقاء ركلة ركنية لصالح موزمبيق، استغلها لاعبو الأخير لإحراز التعادل، ومن ثم أهدوا بطاقة التأهل إلى مصر على طبق من ذهب.

وحصل محمد قدوس على جائزة رجل المباراة رغم الهزيمة، حيث بدا مصابًا بالصدمة وحائرًا بشدة، بعد اللقاء، خلال إجراء حديث صحفي معه، لم يدرك ما يتعين عليه أن يقوله، وعندما سئل عما حدث في المباراة وسبب هذه النتيجة، دخل في حالة صمت لعدة ثوانِ بدت كالدهر، قبل أن يعلق: "لقد نفدت الكلمات، لا أعرف ماذا أقول، شكرًا.. شكراً لك".

وأصبح منتخب مصر في مواجهة محتملة مع ثاني المجموعة السادسة، التي تضم منتخب المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا، ويتصدر هذه المجموعة أسود الأطلس برصيد 4 نقاط، ويليه منتخب الكونغو بنقطتين، ثم زامبيا بنفس الرصيد، وأخيراً تنزانيا بنقطة واحدة.

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