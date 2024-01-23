على طبق من ذهب.. خطأ كروي ساذج يؤهل مصر إلى دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وقع حارس مرمى منتخب غانا ريتشارد أوفوري في خطأ كروي لا يغتفر، خلال مواجهة موزمبيق أمس الإثنين، كان سبيلاً لفتح الطريق أمام لاعبي الأخير من أجل إدراك التعادل، الذي بدوره منح مصر هدية ثمينة للغاية وأهداها بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وحول منتخب موزمبيق تأخره بهدفين أمام غانا لتعادل مثير في الوقت القاتل، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 91، قبل أن يدرك هدف التعادل في الدقيقة 94، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان فوز غانا يعني تأهل الأخير إلى دور الـ 16 بجانب الرأس الأخضر، ليتبقى أمام مصر حينها فرصة الصعود بين الأفضل لأصحاب المركز الثالث بالمجموعات، إلا أن تألق لاعبي موزمبيق ورعونة حارس مرمى غانا أهديا الفراعنة بطاقة التأهل، دون عناء.

وجاء هدف موزمبيق الثاني الذي عادل النتيجة، من خطأ ساذج لحارس مرمى غانا في الدقيقة 94، حيث سدد لاعب موزمبيق الكرة صوب المرمى، وكانت في طريقها للخروج إلى ركلة مرمى، إلا أن حارس غانا لمس الكرة، ليحتسب حكم اللقاء ركلة ركنية لصالح موزمبيق، استغلها لاعبو الأخير لإحراز التعادل، ومن ثم أهدوا بطاقة التأهل إلى مصر على طبق من ذهب.

وتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة بـ 7 نقاط، يليه مصر بـ 3 نقاط، ثم غانا بنقطتين، وموزمبيق رابعاً بنفس الرصيد.

وأصبح منتخب مصر في مواجهة محتملة مع ثاني المجموعة السادسة، التي تضم منتخب المغرب وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا، ويتصدر هذه المجموعة أسود الأطلس برصيد 4 نقاط، ويليه منتخب الكونغو بنقطتين، ثم زامبيا بنفس الرصيد، وأخيراً تنزانيا بنقطة واحدة.

وتقام غداً الأربعاء مباراتي الجولة الأخيرة لهذه المجموعة، بين منتخب المغرب وزامبيا، والكونغو وتنزانيا، وعلى أثر هذه النتائج ستتحدد هوية المنتخب الذي سيواجه الفراعنة في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

خطأ حارس غانا كلف فريقه ركنية في الدقيقة الأخيرة تعادل بها موزمبيق 😰



فتأهلت مصر ثاني المجموعة وودعت غانا البطولة 👋🇬🇭#أخبار_الآنpic.twitter.com/wmX9C7QZlA — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) January 23, 2024

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