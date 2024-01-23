سبب نجاة مصطفى محمد من «الإنذار» رغم خلع قميصه أمام الرأس الأخضر (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نجا مصطفى محمد نجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، من الحصول على البطاقة الصفراء خلال مباراة الفراعنة والرأس الأخضر، التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

وتعادل منتخب مصر مع الرأس الأخضر، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وضمن الفراعنة التأهل إلى دور الـ 16، بعد احتلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

تقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 45 عن طريق جيلسون تافاريس، ثم تعادل لمنتخب مصر محمود تريزيجيه في الدقيقة 50، وأحرز مصطفى محمد هدف مصر الثاني في الدقيقة 93 من متابعة ممتازة لكرة تريزيجيه، لكن نجح منتخب الرأس الأخضر في اقتناص التعادل بالوقت القاتل، تحديداً بالدقيقة 99 عن طريق برايان سيلفا جونيور.

وبعد إحراز مصطفى محمد لهدفه في مرمى الرأس الأخضر، قام بخلع قميصه أثناء الاحتفال، قبل أن يمسك بقميص آخر مدون عليه رقم 10 واسم زميله محمد صلاح، لإهدائه الهدف، في ظل غيابه عن اللقاء بسبب الإصابة.

وبحسب التقرير المنشور على موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فإن مصطفى محمد لم يحصل على بطاقة صفراء بعد خلع القميص، كما تنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقد يعود سبب عدم إشهار البطاقة الصفراء في وجه مصطفى محمد من قبل حكم اللقاء، إلى انشغال الأخير باتخاذ قرار حول صحة الهدف من عدمه، خاصة أن غرفة تقنية الفيديو المساعد "الڤار" تحدثت مع الحكم عقب الهدف وطالبته بمشاهدته وهو ما تم بالفعل، إلا إنه بعدها أقر بصحته، ويبدو إنه تناسى بعد ذلك أن يمنح مصطفى محمد بطاقة صفراء، بحسب تقرير "كاف"، ما يصب في مصلحة اللاعب بالتأكيد حتى لا يصبح مهدداً بالغياب عن مصر في أي لقاء هام، خاصة بعدما ضمن الفراعنة الصعود إلى الأدوار الإقصائية.

ويعتبر مصطفى محمد هو هداف النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، برصيد 3 أهداف حتى الآن.

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