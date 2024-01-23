ليفربول يعلن تفاصيل مرحلة العلاج لمحمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي، تفاصيل مرحلة العلاج للاعبه محمد صلاح، الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده مصر، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأصيب محمد صلاح في لقاء مصر وغانا، الخميس الماضي، بشد في العضلة الخلفية، وأعلن الاتحاد المصري، توجه صلاح لاستكمال علاجه في إنجلترا بعد لقاء الرأس الأخضر أمس الإثنين، بختام منافسات دور المجموعات، لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال الاتحاد المصري في بيانه الرسمي: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا، عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه، نأمل في لحاقه بالمنتخب بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حال التأهل".

وأصدر ليفربول بيانًا رسميًا خلال الساعات الماضية، جاء كالتالي: "سيعود محمد صلاح إلى مركز تدريب ليفربول يوم الأربعاء، لبدء برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول بشأن الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي".

وتابع: "الإصابة كانت أسوأ مما كان يخشى في البداية، وهي التي أجبرت صلاح على الخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة غانا في بطولة كأس أمم إفريقيا، وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول".

وأتم البيان: "سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ليفربول بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد تأهل مصر للدور التالي عقب التعادل مع الرأس الأخضر 2/2".

ولعب منتخب مصر مع الرأس الأخضر مساء أمس الإثنين، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2، وضمن الفراعنة الوصول إلى دور الـ 16، بعد احتلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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