من هو بديل صلاح.. تشكيل مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر

المصدر: البيان

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يستعد منتخب مصر، لخوض مباراة مرتقبة ضد الرأس الأخضر، مساء اليوم الإثنين، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وتنطلق المباراة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، العاشرة مساء بتوقيت مصر.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر، جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن مصر صاحبة الوصافة.

ويغيب عن منتخب مصر، قائد الفراعنة محمد صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء غانا، وسيكون أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك، الأقرب لتعويض محمد صلاح في لقاء الرأس الأخضر.

واستقر روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، على التشكيل الذي سيواجه به، منتخب الرأس الأخضر، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفراعنة في مواجهة الليلة، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – عمر كمال عبد الواحد – محمد حمدي

خط الوسط: إمام عاشور – محمد النني – حمدي فتحي

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – مصطفى محمد – عمر مرموش

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