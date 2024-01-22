عضو اتحاد الكرة المصري عن مغادرة صلاح لمعسكر مصر: لا أعلم شيئاً

المصدر: البيان

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خرج محمد أبو الوفا عضو اتحاد كرة القدم المصري، بتعليق غريب على قرار مغادرة محمد صلاح قائد منتخب مصر لمعسكر الفراعنة بكوت ديفوار، وتوجهه إلى إنجلترا، بسبب إصابته.

وقال أبو الوفا في تصريحات تليفزيونية: "لأول مرة أسمع عن صدور بيان بخصوص محمد صلاح، أنا متواجد في مسقط رأسي بسوهاج ولا أعلم شيئاً".

وأضاف: "طالما سمح له الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا، بمغادرة معسكر الفراعنة، فهذا القرار الأفضل بلا شك".

وتابع أبو الوفا: "روي فيتوريا مدرب مصر وحازم إمام عضو الاتحاد، لهما القرار، وبالتأكيد هذا سيكون صائباً طالما أقره الثنائي".

وأصيب محمد صلاح في لقاء مصر وغانا، الخميس الماضي، بشد في العضلة الخلفية وستبعده عن الملاعب مدة لا تقل عن 10 أيام، وأعلن الاتحاد المصري، عودة صلاح لاستكمال علاجه في إنجلترا بعد لقاء الرأس الأخضر اليوم الإثنين، بختام منافسات دور المجموعات، لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال الاتحاد المصري في بيانه الرسمي، الذي تم إصداره خلال الساعات الماضية: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا، عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه، نأمل في لحاقه بالمنتخب بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حال التأهل".

ويكشف "البيان" التفاصيل الكاملة لقصة مغادرة محمد صلاح لمعسكر المنتخب المصري في كوت ديفوار، وعودته إلى إنجلترا، بحسب مصدر داخل منتخب مصر.

وقال المصدر، إنه تم التنسيق بين مسؤولي اتحاد الكرة المصري ونظائرهم في ليفربول، على خروج صلاح من معسكر الفراعنة، عقب مباراة غانا التي أصيب فيها صلاح، مشيراً إلى أن الاتفاق كان ينص على الإعلان عن الأمر بعد مباراة كاب فيردي الليلة، قبل أن يخرج يورغن كلوب مدرب ليفربول ويعلن القرار خلال الساعات الماضية، ما ترتب عليه إرباك حسابات المسؤولين المصريين، واضطرارهم للإعلان عن الأمر، رغم إنهم كانوا يفضلون تأجيله حتى الانتهاء من مواجهة كاب فيردي، كونها مباراة حساسة ومصيرية في مشوار الفراعنة القاري.

وأشار المصدر إلى أن سبب الموافقة على خروج صلاح من معسكر مصر، يعود إلى عامل اكتساب الوقت وسرعة علاجه، خاصة أن هناك ضعف في الإمكانيات الطبية بكوت ديفوار، وهو ما أكد عليه طبيب الفراعنة محمد أبو العلا المشهود له بالكفاءة، إذ وافق على الأمر نفسه، ووضع مصلحة اللاعب في المقام الأول.

وكشف المصدر عن نقطة هامة، ساهمت في اتخاذ هذا القرار وهو انتقال منتخب مصر إلى بلدة سان بيدرو بكوت ديفوار حال تأهله إلى دور الـ 16، وهي بلدة فقيرة طبياً، ولا تمتلك الوسائل العلاجية اللازمة.

وشدد المصدر على أن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، وافق على مغادرة صلاح للمعسكر، على أمل اللحاق بالدور نصف النهائي (حال تأهل مصر)، خاصة أن الفارق الزمني بين المباريات المقبلة، سيصل إلى 6 أيام أو أكثر، مشيراً إلى أن صلاح تحدث مع فيتوريا، مؤكداً أن تجهيزه في ليفربول سيكون بشكل أسرع وأفضل، على أن يلحق بالمربع الذهبي، (حال استكمال الفراعنة لمشوارهم بالبطولة).

وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول قال في مؤتمر صحفي، عقب فوز الريدز على بورنموث 0/4 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي: "الخطة هي أن يعود صلاح لليفربول لتلقي العلاج، لا أعلم إذا تم تأكيد الأمر ولكن هذه هي الخطة، مهما طالت مدة غيابه، لكن من الواضح أن عودته لتلقي العلاج هنا معنا هو أمر منطقي، لكنني لست متأكدًا أن الأمر قد تم حسمه، تحدثت معه يوم تعرضه للإصابة، ومنذ ذلك الحين فهو يتحدث مع طبيب الفريق والطبيب يخبرني بالأخبار، أظن أنه سيعود".

وحول ما إذا كان صلاح يمكن أن يشارك مرة أخرى مع مصر خلال كأس الأمم الإفريقية، قال كلوب: "أنا لست طبيباً، أود أن أقول إنه إذا تأهلت مصر للنهائي وكان جاهزاً قبل النهائي، فربما نعم، ولم لا؟".

وشارك محمد صلاح قرابة 135 دقيقة في بطولة كأس أمم إفريقيا بنسختها الحالية، التي تستضيفها كوت ديفوار حالياً، وسجل هدفاً واحداً أمام منتخب موزمبيق.

ويمتلك منتخب مصر نقطتين فقط، يحتل بهما المركز الثاني، ويحتاج إلى الفوز في لقاء كاب فيردي الليلة، لضمان التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الإفريقية.

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