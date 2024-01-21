المغرب يفرط في تقدمه ليتعادل مع الكونغو في كأس الأمم الأفريقية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرط منتخب المغرب في تقدمه بهدف ليتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية التي أهدرت ركلة جزاء على ملعب لوران بوكو في المجموعة السادسة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج اليوم الأحد.

ورفع فريق المدرب وليد الركراكي، الذي أصبح أول فريق أفريقي يصل للمربع الذهبي لكأس العالم، رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة. ووصلت الكونغو الديمقراطية إلى نقطتين من مباراتين.

ومنح أشرف حكيمي التقدم إلى المغرب في الدقيقة السادسة بتسديدة من مدى قريب بعد ركلة ركنية نفذها زميله حكيم زياش.

وأهدر سيدريك باكامبو مهاجم الكونغو الديمقراطية ركلة جزاء احتسبها حكم الفيديو المساعد قرب نهاية الشوط الأول.

وتأثر لاعبو المغرب بالطقس الحار في مدينة سان بيدرو ليتراجع الأداء في الشوط الثاني مع لجوء المدرب سيباستيان ديسابر لمقاعد البدلاء لتنشيط هجوم الكونغو الديمقراطية.

ونال ديسابر ما أراد على الفور بعدما انطلق البديل ميشاك إيليا ومرر الكرة لسايلاس كاتومبا الذي أطلق تسديدة منخفضة من مدى قريب خدعت الحارس ياسين بونو في الدقيقة 76.

وواصلت الكونغو الديمقراطية سيطرتها وأبعد حكيمي تمريرة عرضية من على خط المرمى قبل أن يتصدى الحارس بونو لتسديدة قوية من البديل فيستون مايلي قرب النهاية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز